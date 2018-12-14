Долгую дорогу домой обещают авиаперевозчики москвичам, которые уже больше недели не могут вырваться из отпускного капкана на китайском острове Хайнань. Прямых рейсов в Шереметьево и Внуково, по заявлениям туроператора и Росавиации, пока не ожидается. А это значит, что лететь придется либо туда, куда предлагают, либо за свой счет с многочисленными пересадками.

Долгую дорогу домой обещают авиаперевозчики москвичам, которые уже больше недели не могут вырваться из отпускного капкана на китайском острове Хайнань. Прямых рейсов в Шереметьево и Внуково, по заявлениям туроператора и Росавиации, пока не ожидается. А это значит, что лететь придется либо туда, куда предлагают, либо за свой счет с многочисленными пересадками. Судя по сегодняшним рейсам, ближе всего к столице Уфа.Не в уголке с бутербродом и водой, а в столовой: полноценный обед — впервые за последние несколько дней. За едой — очереди. О вылете — по-прежнему никакой информации."Мы не знаем, что завтра — накормят нас, где мы будем спать, на что мы завтра будем есть?" — говорит Лидия Курсанова.Эти пенсионерки из Москвы ждут рейса домой уже пятые сутки. Заканчиваются необходимые лекарства."На два-три дня хватит. А если за два-три дня не вывезут, что делать? Здесь не купишь лекарства эти!" — говорит Евгения Колобаева.Викторию неделю назад на экскурсии укусила обезьяна — теперь нужен курс прививок против бешенства. Первую китайские врачи сделали бесплатно, следующая стоит 150 долларов."Сегодня мы обратились в страховую компанию с просьбой помочь нам разрешить ситуацию, продлить страховку. На что нам ответили, что страховка не может быть продлена", — говорит Виктория Кулюкина.- Мы дома!С острова Хайнань рейсом "ИрАэро" их довезли только до Уфы. Дальше — самолетом в Москву за свой счет. А еще предстоит добраться до Калуги."Нам бы хорошо, чтобы на Калугу дальше ехать, Внуково. Но на Внуково билеты 11 тысяч стоят. Пришлось брать в Домодедово за четыре с чем-то", — говорит Виктор Осьминкин.Анна и ее дочь все еще в Уфе. Денег на билет до Москвы просто нет."У нас билеты выходят на человека около шести тысяч вместе с багажом. Вот мы сейчас думаем, нам родственники будут опять присылать деньги для того, чтобы мы прилетели хотя бы в Москву", — говорит Анна Дмитриева."Сейчас школьное время, я по идее должна учиться, и все учителя в шоке — у меня нет оценок. Меня даже, возможно, не аттестуют", — говорит Арина Дмитриева.В гостиницах городов Хайкоу и Санья ждут возможности вернуться домой еще как минимум 1300 клиентов компании "Жемчужная река". Сегодня стали известны некоторые подробности трудовой биографии ее руководителя."Сотрудник Евгений Косенков работал в нашей компании полтора года назад. И мне была предложена финансовая модель — продажа туров ниже себестоимости. Туры, которые продавались, должны были покрывать текущий убыток за счет глубины продаж. Эта схема мне не понравилась, и мы с ним расстались", — говорит руководитель туристической компании Наум Давыдов.За последние двое суток с острова Хайнань, по данным Ростуризма, вывезли больше тысячи россиян. Но точных данных, сколько еще людей нуждается в помощи, до сих пор нет."Можно даже позвонить, можно написать. Можно через свое агентство, можно через оператора. Но надо каким-то образом заявить о том, что вы нуждаетесь в эвакуации", — говорит директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.В "Ростуризме" заявляют, что все смогут вернуться до конца этой недели. А уже завтра обещают прямой рейс в Москву.