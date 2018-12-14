В четверг, 13 декабря, в Старом свете прошли поединки заключительного, 6-го раунда группового этапа футбольной Лиги Европы. Российский Краснодар крупно уступил в Испании, где встречался с Севильей. Игра завершилась со счетом в пользу андалусийцев.

В четверг, 13 декабря, в Старом свете прошли поединки заключительного, 6-го раунда группового этапа футбольной Лиги Европы. Российский "Краснодар" крупно уступил в Испании, где встречался с "Севильей". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу андалусийцев.Встреча началась для подопечных Мурада Мусаева не лучшим образом – уже к 10-й минуте на табло стадиона "Рамон Санчес Писхуан" светились 2:0 в пользу хозяев поля. Автором дубля стал Виссам Бен-Йеддер. К такому развитию "быки" оказались не готовы.В дальнейшем севильцы продолжили владеть инициативой. После перерыва неприятности краснодарского клуба продолжились. На 48-й минуте футболист "Севильи" бил уже по пустым воротам, но защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес отчаянно пытался спасти ворота и выбил мяч рукой. Арбитр показал эквадорцу прямую красную карточку и назначил пенальти, который был успешно реализован Эвером Банегой.После третьего гола игра успокоилась и севильцы, имея комфортное преимущество, довели матч до крупной победы.Несмотря на разгром от испанского клуба "Краснодар" смог решить задачу выхода в плей-офф Лиги Европы. "Быки" вместе с "Севильей" набрали по 12 очков и вышли в 1/16 финала турнира. Бельгийский "Стандард" стал третьим с 10-ю очками, турецкий "Акхисар" с одним баллом замкнул таблицу группы "J".