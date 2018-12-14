О
том, что первый президент России был не прочь выпить, известно, наверное, всем.
Но вот за Александром Лукашенко такого раньше не замечали. Сегодня Батька
поведал о том, как он выпивал с Борисом Ельциным и раскрыл журналистам страшную
тайну.
О
том, что первый президент России был не прочь выпить, известно, наверное, всем.
Но вот за Александром Лукашенко такого раньше не замечали. Сегодня Батька
поведал о том, как он выпивал с Борисом Ельциным и раскрыл журналистам страшную
тайну.
Оказывается,
Александр Григорьевич тоже позволял себе пропустить рюмочку-другую в компании с
Ельциным. Однажды старший товарищ научил его не реагировать на критику в прессе, сообщает РИА
Новости.
"Когда я
стал президентом, я реагировал на каждый скрип пера молодого журналиста. И
однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек,
с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это же
неправда… "Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь?
Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", – признался президент.
После этого
Лукашенко перестал болезненно относиться к каждой негативной статье про него. "Если
бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли".
Ельцин меня спокойно на это смотреть", – сказал Лукашенко на
пресс-конференции с российскими журналистами.
О происшествиях
с Борисом Ельциным пресса в свое время писала довольно часто. Пожалуй, самая популярная
и загадочная история – его падение с моста с мешком на
голове.
Это произошло в 1989 году. Инциденту
уделили эфирное время центральные телеканалы и все, выходящие на тот момент,
газеты. По версии самого виновника трагикомического события, он собрался в
гости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустив машину с личным
водителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежим воздухом.
Около
Москвы-реки на политика сзади напали неизвестные, набросили на голову мешок и
сбросили с моста. Вода была очень холодная, и он с трудом выбрался, а затем
добрался до ближайшего отделения милиции, где его напоили горячим чаем. Правда,
версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самого Ельцина подтвердить
никто так и не смог.