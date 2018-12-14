О том, что первый президент России был не прочь выпить, известно, наверное, всем. Но вот за Александром Лукашенко такого раньше не замечали. Сегодня Батька поведал о том, как он выпивал с Борисом Ельциным и раскрыл журналистам страшную тайну.

том, что первый президент России был не прочь выпить, известно, наверное, всем.Но вот за Александром Лукашенко такого раньше не замечали. Сегодня Батькаповедал о том, как он выпивал с Борисом Ельциным и раскрыл журналистам страшнуютайну.Оказывается,Александр Григорьевич тоже позволял себе пропустить рюмочку-другую в компании сЕльциным. Однажды старший товарищ научил его не реагировать на критику в прессе, сообщает РИАНовости."Когда ястал президентом, я реагировал на каждый скрип пера молодого журналиста. Иоднажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек,с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это женеправда… "Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь?Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", – признался президент.После этогоЛукашенко перестал болезненно относиться к каждой негативной статье про него. "Еслибы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли".Ельцин меня спокойно на это смотреть", – сказал Лукашенко напресс-конференции с российскими журналистами.О происшествияхс Борисом Ельциным пресса в свое время писала довольно часто. Пожалуй, самая популярнаяи загадочная история – его падение с моста с мешком наголове.Это произошло в 1989 году. Инцидентууделили эфирное время центральные телеканалы и все, выходящие на тот момент,газеты. По версии самого виновника трагикомического события, он собрался вгости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустив машину с личнымводителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежим воздухом.ОколоМосквы-реки на политика сзади напали неизвестные, набросили на голову мешок исбросили с моста. Вода была очень холодная, и он с трудом выбрался, а затемдобрался до ближайшего отделения милиции, где его напоили горячим чаем. Правда,версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самого Ельцина подтвердитьникто так и не смог.