Тереза Мэй сбежала после решения по брекзиту на саммите Евросоюза. Брюссель отказался менять правила выхода Британии из ЕС, на чем настаивала премьер-министр.

ТерезаМэй сбежала после решения по брекзиту на саммите Евросоюза. Брюссель отказалсяменять правила выхода Британии из ЕС, на чем настаивала премьер-министр.В итоговом заключении саммита по брекзиту говорится,что соглашение о выходе Великобритании уже подписано и Евросоюз не видитнеобходимости в повторных переговорах. После того как документ был зачитан, Мэйпопросила дополнительных гарантий ратификации соглашения, на это ей был дансовет не указывать остальным европейцам, что им делать."У нас, конечно, есть свои принципы, и я не вижу, чтоеще можно изменить в этом документе. Конечно, можно говорить о дополнительныхгарантиях, но все 27 стран-членов выражают единую позицию", – заявила канцлерГермании Ангела Меркель.Как сообщает сайт , после этого, расстроенная такойпозицией, Тереза Мэй покинула заседание досрочно, не сказав ни словажурналистам.К словусказать, обидевшая британского премьера Меркель сейчас переживает не самыелучшие дни своей жизни: под ней шатается кресло. Недавно стало известно, чтосоратники по ХДС решили подложить свинью канцлеру. Руководство партии планируетотправить ее в отставку с высокого поста досрочно.Напомним,что срок полномочий Меркель истекает в 2021 году, сама она заявила, что несобирается уходить раньше этой даты. Но бывшие однопартийцы думают иначе, ониразработали план, по которому Меркель не позднее весны 2020 года должнапередать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр.Понервничатьпришлось и Терезе Мэй. Два дня назад в британском парламенте прошло голосованиепо вотуму недоверия премьеру. Причиной стал отказ провести, как это былозапланировано, голосование по брекзиту. На этот раз Мэй повезло – она покаостанется на посту.