Германия не намерена менять свою позицию по Северному потоку-2 в угоду принятой Европарламентом резолюции. Ангела Меркель по-прежнему считает российско-европейский проект газопровода экономическим, а не политическим.

Германия ненамерена менять свою позицию по "Северному потоку-2" в угоду принятойЕвропарламентом резолюции. Ангела Меркель по-прежнему считаетроссийско-европейский проект газопровода экономическим, а не политическим."Вгерманской позиции по-прежнему не произошло изменений. "Северный поток-2" являетсяэкономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно", – заявилпредставитель немецкого кабмина.Аналогичнуюпозицию сегодня озвучили в Хельсинки, сообщает РИА Новости. Финляндия также несобирается отказываться от реализации проекта и создавать ему какие-либопрепятствия, несмотря на позицию европейских депутатов.Напомним,12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода"Северный поток – 2". В документе этот совместныйроссийско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов,он представляет угрозу для европейской безопасности и его реализацию нужносрочно остановить. В Москве решение Европарламента назвали безумием.КанцлерГермании Ангела Меркель неоднократно, в том числе, и на встречах с ВладимиромПутиным, заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, нопри этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света былсохранен.Активнопротиводействуют проекту сейчас три страны – Дания, Литва и Украина. Последняяне принимает участия в нем, но опасается, что после запуска трубы в Европуостанется без транзитных денег. Остальные европейские государства готовыпокупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.Проект"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопроводаобщей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России черезБалтийское море до Германии.