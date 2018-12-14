Германия не
намерена менять свою позицию по Северному потоку-2 в угоду принятой
Европарламентом резолюции. Ангела Меркель по-прежнему считает
российско-европейский проект газопровода экономическим, а не политическим.
Германия не
намерена менять свою позицию по "Северному потоку-2" в угоду принятой
Европарламентом резолюции. Ангела Меркель по-прежнему считает
российско-европейский проект газопровода экономическим, а не политическим.
"В
германской позиции по-прежнему не произошло изменений. "Северный поток-2" является
экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно", – заявил
представитель немецкого кабмина.
Аналогичную
позицию сегодня озвучили в Хельсинки, сообщает РИА Новости. Финляндия также не
собирается отказываться от реализации проекта и создавать ему какие-либо
препятствия, несмотря на позицию европейских депутатов.
Напомним,
12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода
"Северный поток – 2". В документе этот совместный
российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов,
он представляет угрозу для европейской безопасности и его реализацию нужно
срочно остановить. В Москве решение Европарламента назвали безумием.
Канцлер
Германии Ангела Меркель неоднократно, в том числе, и на встречах с Владимиром
Путиным, заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, но
при этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света был
сохранен.
Активно
противодействуют проекту сейчас три страны – Дания, Литва и Украина. Последняя
не принимает участия в нем, но опасается, что после запуска трубы в Европу
останется без транзитных денег. Остальные европейские государства готовы
покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.
Проект
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода
общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через
Балтийское море до Германии.