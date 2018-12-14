Новые санкции против России после инцидента в Керченском
проливе вводиться не будут. Саммит ЕС не счел нужным прислушаться к советам
Петра Порошенко.
Новые санкции против России после инцидента в Керченском
проливе вводиться не будут. Саммит ЕС не счел нужным прислушаться к советам
Петра Порошенко.
Евросоюз на своем саммите в Брюсселе не стал настаивать на
введении новых санкций против Млсквы. Против введения ограничительных мер в
отношении России из-за инцидента в Керченском проливе выступили большинство
стран-членов ЕС. Их сочли контрпродуктивными, передает
Несмотря на решение не вводить ограничительные меры, в
Евросоюзе серьезно обеспокоены "нарушением Россией международного права".
"Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с
длительным досмотром судов, в том числе европейских", – приводит слова
источника в структурах ЕС
25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу:
они вошли в территориальные воды России и начали опасно маневрировать, не
подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день
сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а также
находившихся на их борту моряков, напоминает
Украина настаивает на новых санкциях. Как , кроме
обращения в структуры ЕС, Киев уже внес в Совета безопасности и обороны
предложение о введении ограничений из-за конфликта двух стран на фоне инцидента
в Черном море.
В большинстве европейских стран считают, что прежде всего необходимо
"добиться снижения эскалации ситуации". Также, по мнению Брюсселя,
следует решить вопрос с длительным досмотром судов – в том числе европейских -
в этом регионе, передает