Новые санкции против России после инцидента в Керченском проливе вводиться не будут. Саммит ЕС не счел нужным прислушаться к советам Петра Порошенко.

Новые санкции против России после инцидента в Керченскомпроливе вводиться не будут. Саммит ЕС не счел нужным прислушаться к советамПетра Порошенко.Евросоюз на своем саммите в Брюсселе не стал настаивать навведении новых санкций против Млсквы. Против введения ограничительных мер вотношении России из-за инцидента в Керченском проливе выступили большинствостран-членов ЕС. Их сочли контрпродуктивными, передаетНесмотря на решение не вводить ограничительные меры, вЕвросоюзе серьезно обеспокоены "нарушением Россией международного права"."Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса сдлительным досмотром судов, в том числе европейских", – приводит словаисточника в структурах ЕС25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу:они вошли в территориальные воды России и начали опасно маневрировать, неподчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий деньсотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а такженаходившихся на их борту моряков, напоминаетУкраина настаивает на новых санкциях. Как , кромеобращения в структуры ЕС, Киев уже внес в Совета безопасности и обороныпредложение о введении ограничений из-за конфликта двух стран на фоне инцидентав Черном море.В большинстве европейских стран считают, что прежде всего необходимо"добиться снижения эскалации ситуации". Также, по мнению Брюсселя,следует решить вопрос с длительным досмотром судов – в том числе европейских -в этом регионе, передает