Для компании «Владэкотехпром», которая с 1 января 2019 года будет вывозить, сортировать и «определять на покой» мусор по всей области, установили тариф.

Для компании «Владэкотехпром», которая с 1 января 2019 года будет вывозить, сортировать и «определять на покой» мусор по всей области, установили тариф.С Нового года в России в силу вступают правила по работе с мусором. В нашем регионе единым оператором по работе с отходами стал «Владэкотехпром». Подконтрольная обладминистрации компания будет отвечать за координацию всего «мусорного процесса». Ему предстоит, распределив задачи между реальными игроками рынка, следить за сбором и распределением финансов.Сколько платим?Итак, с января 2019 года жители многоквартирных домов в городах области будут платить по 118 рублей с человека, а с дома в сельской местности - по 115 рублей. Жители частных домов в городах получили ценник в 123 рубля с человека, на селе - 113 рублей. При этом теперь тариф не будут дифференцировать, он станет единым для всех городов и районов региона. В департаменте цен и тарифов поясняют, что это позволит сделать коммунальную платёжку более социально справедливой, так как оценка рынка показывает, что стоимость вывоза мусора в Меленковском и Гороховецком районах отличается более чем вдвое.Как показывают цифры, колоссального скачка мусорного тарифа (как многие прогнозировали) не произошло. Абсолютный рост стоимости сложно оценивать, так как с января будут применять совершенно другие расчёты (стоимость вывоза будет, к примеру, считаться не с «квадрата», а с человека). Тем не менее, по оценкам профильных экспертов, можно говорить о росте «мусорного ценника» примерно на 30%. При этом в отдельных районах и конкретных территориях, напротив, произойдёт снижение.«Вывозить мусор будут туда же, куда и раньше. В территориальной схеме написано конкретно. Во Владимире вряд ли что-то изменят. Сортировка в Добром, полигон в Марьинке. Эта система есть и будет сохраняться дальше. У Марьинки ещё достаточно большие свободные мощности, и, в принципе, иных объектов для захоронения не предвидится для областного центра», - объяснил главный инженер компании «Владэкотехпром» Константин Сулимко.Коммунальная услугаНо для чего нужен региональный оператор, который, по сути, будет посредником, если систему вывоза отходов из столицы Владимирской области и так наладили?«Самый главный плюс в том, что вывоз стал коммунальной услугой. Услуга будет прозрачной, ясно, как на неё формируют и затраты, и расходы. Мы должны будем каждый год расходы подтверждать: сколько мы получили от населения, куда потратили. Все цифры будем вывешивать ежегодно. Для потребителя будет большим положительным моментом то, что постепенно появится электронная модель территориальной схемы - это будет ресурс, на котором любой житель сможет увидеть объекты обработки, захоронения, потоки, увидеть, куда поехал его мусор, что с ним произошло», - поделился Константин Сулимко.Кроме того, серьёзно изменят систему работы с незаконными свалками. Если региональный оператор обнаружит свалку, которая больше 1 кубометра, он потребует, чтобы собственник участка убрал мусор. Если он в законный срок не устранил свалку, региональный оператор за свой счёт ликвидирует её, а потом выставит счёт собственнику. Свалки будут быстрее и централизованней убирать. Пройдёт время, и жители заметят.КомментарийЗаместитель генерального директора компании - регионального оператора Андрей Глухоедов:«Новая услуга будет заключать в себе комплекс затрат. Деньги пойдут на то, чтобы мусор вывезти, отсортировать и захоронить. Региональный оператор будет следить за качеством предоставления услуги. Любой потребитель будет обращаться не в транспортную компанию, например, по некачественному вывозу, а напрямую к региональному оператору. На каждой площадке будут наши контактные данные».