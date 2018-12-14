Вооруженный ножом 41-летний житель Батайска ранил судебного пристава и полицейского. Истекая кровью, пристав Станислав Игнатушенко пробежал почти два километра и самостоятельно скрутил злоумышленника.

Вооруженный ножом 41-летний житель Батайска ранил судебного пристава и полицейского, сообщает управление СКР по Ростовской области. Истекая кровью, пристав Станислав Игнатушенко пробежал почти два километра и самостоятельно скрутил злоумышленника. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.Инцидент произошел около трех часов дня 13 декабря, когда подозреваемый переступил порог городского суда. Миновав рамку металлоискателя, он ударил ножом в грудь сидевшего Игнатушенко, после чего бросился бежать. На улице его попытался остановить конвоировавший заключенного полицейский, но и он получил ножевое ранение в области плеча.Судебный пристав, невзирая на потерю крови, около двух километров преследовал злоумышленника и в конце концов нагнал его и скрутил, передает 161.ru. О мотивах задержанного ничего не сообщается, по данным СКР, мужчина состоит на учете у психиатра.Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.