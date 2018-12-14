Словесная перепалка знаменитости произошла с сотрудниками Telegram-канала Антиглянец. Поводом для ссоры стала персона медиа-мэтра Тины Канделаки.

Словеснаяперепалка знаменитости произошла с сотрудниками Telegram-канала"Антиглянец". Поводом для ссоры стала персона медиа-мэтра Тины Канделаки.В Telegram Собчак пишет под ником Кровавая барыня. Началосьс того, что Ксения задала представителям канала вопрос."Дорогой Антиглянец, вы мне так нравитесь, но скажите,пожалуйста, сколько вы получили от госпожи Канделаки за безмерную похвалу в ееадрес?", – поинтересовалась теледива. "Дорогая Ксения Анатольевна, Тина не то,что ни копейки, к сожалению, не платит, она даже в долг до зарплаты не дает!!! Номы не в обиде! Мы ж с вами, к счастью, теперь не в ACMG (международная медиа группа, издательскийдом– прим. ред.), наконец, заживем богато", – последовал ответ.Не такого объяснения, видимо, ожидала знаменитость. Ееявно разозлила реплика оппонента. "Вам на бутылку, что ли опять не хватает?" -нагрубила Ксения журналистам.Отметим, что проект "Антиглянец" в Telegram – детище журнала SNC, главным редактором которого была Ксения Собчак.Она занимала эту должность с лета 2012 года по декабрь 2014-го. На этом посту ее сменила Наталья Архангельская, в прошлом заместитель главного редактора журнала Tatler.