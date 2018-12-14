В полицию от представителя одной из столичных транспортных организаций поступило сообщение о повреждении стекол в семи трамваях...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по району Южное Медведково задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил выстрелы из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев. Пистолет изъят.Отделом дознания УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29