Потерпевший выронил пакет, когда выезжал с парковки. Находившийся рядом охранник заметил это, подобрал его и присвоил себе денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 55-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «02» обратился 38-летний предприниматель с заявлением о краже. По словам мужчины, он ехал в своем автомобиле из торгового центра, расположенного на Лермонтовском проспекте, с пакетом, в котором находились денежные средства в сумме 1 млн рублей. Приехав домой, он обнаружил отсутствие денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на парковке вышеуказанного торгового центра. Им оказался 55-летний мужчина, работавший охранником торгового центра. Установлено, что потерпевший выронил пакет, когда выезжал с парковки. Находившийся рядом охранник заметил это, подобрал его и присвоил себе денежные средства.В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили похищенное в кармане куртки подозреваемого. Денежные средства изъяты и возвращены законному владельцу.По данному факту следствием территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18