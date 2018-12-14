Посмотреть их можно с 15 декабря по 21 января

Посмотреть их можно с 15 декабря по 21 январяС 15 декабря по 21 января на сенсорном столе в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном можно посмотреть 18 новогодних поздравительных открыток советского времени из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В век электронных почтовых ящиков рукописная поздравительная открытка стала почти экзотикой. Прошли времена, когда с приближением нового года сумка почтальона становилась пухлой и тяжелой от посланий с пожеланиями счастья и здоровья.История новогодней открытки в России насчитывает более 100 лет. По одной из версий, первую карточку создал Николай Каразин в 1901 году. По другой – Федор Беренштам, библиотекарь Петербургской академии художеств. Русские открытки были яркими, высокохудожественными и разнообразными. В Европе на бумажных поздравлениях изображали в основном библейские сюжеты, связанные с Рождеством, живописные сценки с ангелоподобными малышами. На наших же, отечественных, можно было увидеть забавные бытовые сценки, пейзажи, традиционные лубочные сюжеты. Небольшими сериями выпускали новогодние открытки с тиснением, серебряной и золотой крошкой, которые стоили дорого. С появлением фотографии начали создавать фотооткрытки.Массовое производство открыток в СССР началось с 1953 года. Карточки, украшенные рисунками лучших советских художников печатал «Гознак». Советским людям нравились изображения животных, сказочных персонажей, пейзажей... Также популярны были карточки с изображением кремлевских курантов, самолетов, новостроек... Эти образцы можно увидеть на выставке в Гусь-Хрустальном «Новый год в советской открытке».