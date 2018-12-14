Шквал гневных комментариев обрушился на победившего рак актера Андрея Гайдуляна. Звезда сериала Универ после спектакля на Камчатке назвал зрителей быдлом – на что и получил адекватный ответ.

Шквал гневных комментариев обрушился на победившего ракактера Андрея Гайдуляна. Звезда сериала "Универ" после спектакля наКамчатке назвал зрителей "быдлом" – на что и получил адекватныйответ.Съемки в сериале "Универ" отрицательно повлияли наАндрея Гайдуляна, считают некоторые пользователи соцсетей. По их мнению,участие актера в подобных проектах говорит само за себя."Универ" дает знать о себе", – комментируетвысказывание артиста один из комментаторов . "Предоставлю судить озрителях актеру, но хочу спросить, – как можно назвать актера, снимающегося вподобных сериалах", – приводит РИА ФАН мнение другого подписчика.Некоторые считают, что повода для возмущения у Гайдуляна небыло. "Какие артисты и спектакли – такие и зрители. Чего хотели то?",– спрашивает комментатор (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, победивший рак звезда Андрей Гайдулян играл в спектакле"Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонииПетропавловска-Камчатского. Своими впечатлениями от того, как труппу принялакамчатская публика, он поделился под конец одного из выступлений.Звезда отметила, что играть в обстановке, которую создализрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. Гайдулянназвал камчатских театралов "быдлом", а их поведение – "свинством".Позже организаторы извинились за поведение зрителей – отметив, что те вантракте просто перебрали шампанского в местном буфете.Поклонники звезды сериала "Универ" в соцсетях продолжают возмущаться поведением зрителей, которые не умеют вести себя в театре.