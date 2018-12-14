Шквал гневных комментариев обрушился на победившего рак
актера Андрея Гайдуляна. Звезда сериала Универ после спектакля на
Камчатке назвал зрителей быдлом – на что и получил адекватный
ответ.
Шквал гневных комментариев обрушился на победившего рак
актера Андрея Гайдуляна. Звезда сериала "Универ" после спектакля на
Камчатке назвал зрителей "быдлом" – на что и получил адекватный
ответ.
Съемки в сериале "Универ" отрицательно повлияли на
Андрея Гайдуляна, считают некоторые пользователи соцсетей. По их мнению,
участие актера в подобных проектах говорит само за себя.
"Универ" дает знать о себе", – комментирует
высказывание артиста один из комментаторов . "Предоставлю судить о
зрителях актеру, но хочу спросить, – как можно назвать актера, снимающегося в
подобных сериалах", – приводит РИА ФАН мнение другого подписчика.
Некоторые считают, что повода для возмущения у Гайдуляна не
было. "Какие артисты и спектакли – такие и зрители. Чего хотели то?",
– спрашивает комментатор (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, победивший рак звезда Андрей Гайдулян играл в спектакле
"Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии
Петропавловска-Камчатского. Своими впечатлениями от того, как труппу приняла
камчатская публика, он поделился под конец одного из выступлений.
Звезда отметила, что играть в обстановке, которую создали
зрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. Гайдулян
назвал камчатских театралов "быдлом", а их поведение – "свинством".
Позже организаторы извинились за поведение зрителей – отметив, что те в
антракте просто перебрали шампанского в местном буфете.Поклонники звезды сериала "Универ" в соцсетях продолжают возмущаться поведением зрителей, которые не умеют вести себя в театре.