В Александрове более 5 тысяч злостных должников

В Александрове более 5 тысяч злостных должниковВ настоящее время в Александрове более 5 тысяч злостных должников. Сотрудники Александровского территориального отделения «Энергосбыт Волга» совместно с судебными приставами провели рейд по взысканию дебиторской задолженности за электричество.В ходе рейда энергетики и судебные приставы посетили квартиры неплательщиков, в отношении которых судами общей юрисдикции вынесены соответствующие судебные приказы.Первый адрес – элитный дом по улице Октябрьская. Ограждение, ворота, охрана. Многодетная семья, проживающая здесь, за 7 месяцев накопила долгов за электроэнергию на почти 12 тысяч рублей. Никаких попыток урегулировать ситуацию с их стороны предпринято не было.Беседа с энергетиками и судебными приставами сразу не задалась – хозяйка жилья отказалась подписывать повестку и постановление о возбуждении административного дела, грозилась полицией (которую, впрочем, так и не вызвала) и прокуратурой. К беседе подключилась родственница семьи, которая оперативно прибыла на место и некий юрист, с которым она постоянно консультировалась по телефону. В процессе выяснилось, что у семьи на данный момент денежные затруднения, причина которых - ипотека. В итоге, после долгого скандала хозяйка согласилась на предложение судебного пристава прийти к нему завтра на прием и договориться об оплате.А вот на улице Королева энергетиков ждала совсем другая картина. Так, в одной из квартир было обнаружено самовольное подключение. Хозяина квартиры за долги, которые он категорически отказался оплачивать, уже лишили электроэнергии, но пара манипуляций с отверткой и проводами – и в квартире опять есть свет. Специалисты «Энергосбыт Волга» повторно отключили электричество и опломбировали счётчик, а хозяина квартиры теперь ждет штраф в размере до 10 тысяч рублей за воровство электроэнергии. И это при том, что долг у мужчины чуть более 2 тысяч рублей.Его сосед – и также должник «Энергосбыт Волга» - также ничего зазорного не видит в том, чтобы вновь самовольно восстановить электропитание квартиры. Мужчина занимается ремонтом компьютеров и электроэнергия ему необходима. Про долг – почти 5 тысяч рублей - он в курсе. Но оплатить его сейчас не может, поскольку его финансовое состояние сильно подкосил кризис. Мужчина заверил, что уже весной погасит все долги. Впрочем, от предложения реструктурировать долг и потихоньку начать гасить его сейчас – отказался. «Деньги - весной. Сейчас – ни копейки. А отключите - я сам подключусь, пусть это и незаконно», - обрисовал свою позицию мужчина.Сотрудники «Энергосбыт Волга» всё же отключили должника и взяли его на заметку. Его, как и соседа, теперь регулярно будут проверять на самовольное подключение.Стоит отметить, что «Энергосбыт Волга» максимально стремится решить проблему образовавшейся задолженности со своими клиентами в досудебном порядке. Совершаются телефонные обзвоны, горожанам, накопившим неоплаченные счета, направляются претензии, уведомления об ограничении. При наличии реакции со стороны клиента и готовности совместно решать долговой вопрос компания готова идти навстречу потребителю. В случае нежелания погашать долги энергетики вынуждены обращаться в суды. Исполнительные документы передаются судебным приставам и образовавшаяся задолженность взыскивается в принудительном порядке и уже в бОльшем размере (пристав также взыскивает с должника исполнительный сбор).И вновь дом по улице Королева. Здесь на передний план выдвигаются судебные приставы. Невразумительный разговор через закрытую дверь, и у пристава – номер телефона хозяина квартиры. Сам он проживает в другом месте, а квартиру сдает. После продолжительных телефонных переговоров выяснилось, что часть долга мужчина оплатил буквально накануне, остальное – готов заплатить хоть завтра.За один рейд энергетики и судебные приставы посещают от 5 до 8 адресов. Там, где владельцев нет дома, оставляют повестки об исполнительном производстве и долговые квитанции. С остальными – ведут долгие беседы, призывая погасить долг. Если это не помогает, судебные приставы накладывают арест на имущество. Как показывает практика, подобные мероприятия, как мера воздействия на неплательщика, весьма результативна. Большинство должников после этого добровольно оплачивают долги за электроэнергию.Следующий большой рейд энергетиков совместно с судебными приставами пройдет в Ковровском, а также Муромском, Петушинском и Киржачском районах.