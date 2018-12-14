Голливудская актриса недавно попала в объектив папарацци во время утренней пробежки по улицам Лос-Анджелеса. Поклонники были шокированы снимками: 51-летняя Николь Кидман выглядела болезненно худой.

Голливудская актриса недавно попала в объектив папарацци вовремя утренней пробежки по улицам Лос-Анджелеса. Поклонники были шокированы снимками:51-летняя Николь Кидман выглядела болезненно худой.Звезда всегда старается скрыть свои ноги на публике, надеваябрюки или длинные платья. Однако актрисе не удалось спрятаться от вездесущихфотографов, жаждущих сделать скандальные снимки. Они поймали Николь во время пробежки. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, кепку и солнечныйочки. Облегающие лосины подчеркнули болезненно худые ноги актрисы.Известно, что звезда фильма "Мулен Руж!" всегда старается следить за своей фигурой. Несколько лет назад дала несколько фитнес-советовсвоим поклонникам, которые хотят сбросить лишние килограммы. "Разнообразие тренировок – это самый лучшийспособ похудеть. Если вы хотите вставать и бегать пять миль каждое утро до конца вашейжизни, то боюсь, вам это быстро наскучит и спустя неделю вы выключите свой будильник. Я стараюсьсочетать занятия в спортзале, бег, йогу и прогулки с мужем и детьми", -поделилась она.Недавно получила премию "Золотой Глобус" и "Эмми"за роль в драматическом телесериале HBO "Большая маленькая ложь" поодноименному роману Лианы Мориарти. Актриса также появилась в фильме "Аквамен" в образе королевы Атланны, матери главного героя. В следующем году выйдет триллер"Время возмездия", в котором она сыграла детектива Эрин Белл. Критики уже назвали роль Кидман в этой картине одной из лучших в ее карьере.