В Сети не утихает скандал из-за поступка звезды сериалов Универ и “СашаТаня” Андрея Гайдуляна. Общественность разделилась на две противоборствующие стороны: обычные зрители осуждают артиста, а коллеги и эксперты рьяно поддерживают.

В Сети не утихает скандал из-за поступка звезды сериалов "Универ"и “СашаТаня” Андрея Гайдуляна. Общественность разделилась на двепротивоборствующие стороны: обычные зрители осуждают артиста, а коллеги иэксперты рьяно поддерживают.Виталий Гогунский, который много лет снимался с Гайдуляном в "Универе",встал на защиту друга. Он назвал Андрея "честным и искренним человеком,который никогда никому не хамил без причины”.Актер Константин Хабенский также не понимает, почему на егоколлегу напали с критикой. Звезда отметила, что у многих артистов "нежелезные нервы".Между тем, многие пользователи соцсетей, видимо, приняли нелестноевысказывание на свой счет. Интернет-обыватели были очень возмущены заявлениемзнаменитости и буквально затравили его в своих микроблогах. Некоторые отмечали,что повода для возмущения у Гайдуляна не было, мол, каков артист – такие изрители.В ситуации разбирался член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Взвесив все "за" и "против",общественник занял сторону заклеванной звезды."Люди, себе позволяющие в публичных местах напиваться икричать, особенно во время спектакля в театре, тем самым мешают актерамработать. Конечно, это типичное поведение быдла. Раньше считалось, что быдломмогут быть только необеспеченные опустившиеся люди. Сегодня становитсяочевидным, что и некоторые вполне обеспеченные благополучные люди, которыеходят в театр, могут тоже быть первостатейным быдлом. Грустно осознавать, чтотеатральная публика нынче далека от идеала", – рассудил манукян в беседе с"Дни.ру".Напомним, победившийрак актер сериала "Универ" АндрейГайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотятлюбви" на сцене филармонии Петропавловска-Камчатского. После спектаклязнаменитость прямо со сцены стала отчитывать публику. Андрей отметил, чтоиграть в обстановке, которую создали зрители, невозможно: театралы во времяспектакля громко разговаривали, ходили по залу. Гайдулян назвал камчатских театралов"быдлом", а их поведение – "свинством". Организатораммероприятия пришлось извиняться за поведение зрителей. Отмечалось, что посетители храма Мельпомены просто перебрали шампанского в буфете.