В Сети не утихает скандал из-за поступка звезды сериалов Универ
и “СашаТаня” Андрея Гайдуляна. Общественность разделилась на две
противоборствующие стороны: обычные зрители осуждают артиста, а коллеги и
эксперты рьяно поддерживают.
В Сети не утихает скандал из-за поступка звезды сериалов "Универ"
и “СашаТаня” Андрея Гайдуляна. Общественность разделилась на две
противоборствующие стороны: обычные зрители осуждают артиста, а коллеги и
эксперты рьяно поддерживают.
Виталий Гогунский, который много лет снимался с Гайдуляном в "Универе",
встал на защиту друга. Он назвал Андрея "честным и искренним человеком,
который никогда никому не хамил без причины”.
Актер Константин Хабенский также не понимает, почему на его
коллегу напали с критикой. Звезда отметила, что у многих артистов "не
железные нервы".
Между тем, многие пользователи соцсетей, видимо, приняли нелестное
высказывание на свой счет. Интернет-обыватели были очень возмущены заявлением
знаменитости и буквально затравили его в своих микроблогах. Некоторые отмечали,
что повода для возмущения у Гайдуляна не было, мол, каков артист – такие и
зрители.
В ситуации разбирался член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Взвесив все "за" и "против",
общественник занял сторону заклеванной звезды.
"Люди, себе позволяющие в публичных местах напиваться и
кричать, особенно во время спектакля в театре, тем самым мешают актерам
работать. Конечно, это типичное поведение быдла. Раньше считалось, что быдлом
могут быть только необеспеченные опустившиеся люди. Сегодня становится
очевидным, что и некоторые вполне обеспеченные благополучные люди, которые
ходят в театр, могут тоже быть первостатейным быдлом. Грустно осознавать, что
театральная публика нынче далека от идеала", – рассудил манукян в беседе с
"Дни.ру".
Напомним, победивший
рак актер сериала "Универ" Андрей
Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят
любви" на сцене филармонии Петропавловска-Камчатского. После спектакля
знаменитость прямо со сцены стала отчитывать публику. Андрей отметил, что
играть в обстановке, которую создали зрители, невозможно: театралы во время
спектакля громко разговаривали, ходили по залу. Гайдулян назвал камчатских театралов
"быдлом", а их поведение – "свинством". Организаторам
мероприятия пришлось извиняться за поведение зрителей. Отмечалось, что посетители храма Мельпомены просто перебрали шампанского в буфете.