Шоумен Андрей Малахов вновь у всех на устах. В Сети обсуждают
очередную выходку телеведущего.
Шоумен Андрей Малахов вновь у всех на устах. В Сети обсуждают
очередную выходку телеведущего.
Зрители телеканала "Россия 1" вот уже сутки прибывают в
культурном шоке. Вчера, 12 декабря, им удалось лицезреть экс-супругу Народного артиста
Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую буквально в чем мать родила.
В своей программе "Прямой эфир" Малахов показал эротические снимки украинской пианистки. Передача, которая, к слову, выходит на
экраны, можно сказать, в детское время, продемонстрировала миру каждый изгиб сочного
тела Виталины.
Увиденное шокировало многих. Интернет-обыватели отмечали в
своих микроблогах, что фотографиям Цымбалюк-Романовской место в порно-журнале.
"А какой госорган, интересно, контролирует расходование
бюджетных средств на телевидении? Пора создавать петицию, пора проверять
Малахова – на каком основании он уже год кормит не работающую нигде Цымбалюк, пропагандируя
паразитический и развратный образ жизни? А она, кстати, платит налоги? Пора
заканчивать с этой вакханалией!" – писали в Сети возмущенные обыватели.
Обнародованные Малаховым кадры возмутили члена экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
Общественник отметил, что шоумену необходимо в срочном порядке менять контент
своего шоу, либо отправиться со своими идеями поближе к "Дому-2".
"Объясните мне пожалуйста, почему передаче Малахова
позволено показывать, мягко говоря, довольно нескромные снимки женщины в то
время, когда телевизор могут смотреть дети? У этой передачи есть маркировка "18+"?
Я ее не видел! Потому что в противном случае она должна была бы выходить после
23:00. Я считаю, что, судя по ее контенту, она должна выходить именно ночью, как
это было сделано с "Домом-2". В прайм-тайм этой программе не место, если она не
собирается пересматривать свое наполнение", – заметил эксперт в беседе с "Дни.ру".