Шоумен Андрей Малахов вновь у всех на устах. В Сети обсуждают очередную выходку телеведущего.

Шоумен Андрей Малахов вновь у всех на устах. В Сети обсуждаюточередную выходку телеведущего.Зрители телеканала "Россия 1" вот уже сутки прибывают вкультурном шоке. Вчера, 12 декабря, им удалось лицезреть экс-супругу Народного артистаАрмена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую буквально в чем мать родила.В своей программе "Прямой эфир" Малахов показал эротические снимки украинской пианистки. Передача, которая, к слову, выходит наэкраны, можно сказать, в детское время, продемонстрировала миру каждый изгиб сочноготела Виталины.Увиденное шокировало многих. Интернет-обыватели отмечали всвоих микроблогах, что фотографиям Цымбалюк-Романовской место в порно-журнале."А какой госорган, интересно, контролирует расходованиебюджетных средств на телевидении? Пора создавать петицию, пора проверятьМалахова – на каком основании он уже год кормит не работающую нигде Цымбалюк, пропагандируяпаразитический и развратный образ жизни? А она, кстати, платит налоги? Поразаканчивать с этой вакханалией!" – писали в Сети возмущенные обыватели.Обнародованные Малаховым кадры возмутили члена экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.Общественник отметил, что шоумену необходимо в срочном порядке менять контентсвоего шоу, либо отправиться со своими идеями поближе к "Дому-2"."Объясните мне пожалуйста, почему передаче Малаховапозволено показывать, мягко говоря, довольно нескромные снимки женщины в товремя, когда телевизор могут смотреть дети? У этой передачи есть маркировка "18+"?Я ее не видел! Потому что в противном случае она должна была бы выходить после23:00. Я считаю, что, судя по ее контенту, она должна выходить именно ночью, какэто было сделано с "Домом-2". В прайм-тайм этой программе не место, если она несобирается пересматривать свое наполнение", – заметил эксперт в беседе с "Дни.ру".