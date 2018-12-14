Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой неоднозначно восприняли ее новый пост в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили звезду в зависимости от Instagram, которая сродни пристрастия к наркотикам.

Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой неоднозначновосприняли ее новый пост в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили звезду взависимости от Instagram,которая сродни пристрастия к наркотикам.Похудевшая на 30 килограммов Анфиса Чехова в восторге отсебя и своего тела. Телеведущая выложила в своем микроблоге серию фотографий,на которых позирует в нижнем белье. Звезда в подписи к посту оправдалаоткровенность снимков тем, что только это нравится ее фанатам."Какая странная вещь, фото моего сына набирает оченьмало лайков, и коментов почти ноль. Зато фотографии в нижнем белье взрывают мойИнстаграм! Ну, что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своегосына фотографированием и выкладывать в Инстаграм, если никому это не интересно!А фото в белье держите! Наслаждайтесь!" – написала Анфиса (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).На сей раз среди традиционно восторженных откликоввстретились и критические комментарии. Излишняя откровенность не всемпришлась по душе. "А мне нравятся фотографии с вашим сыном", "Нехочу, чтобы моя мама так фотографировалась. Лайки. Никому ненужные лайки","Вы стали зависимым человеком от Инстаграма, это как наркотик", -выразили свое мнение подписчики.Анфиса Чехова сбросила почти 30 килограммов за последние двагода. Телеведущая рассказывала, что почти всю жизнь боролась с лишним весом ибесконечно сидела на диетах – но безрезультатно. Но несколько лет назад Чехова,по ее словам, научилась любить себя и свое тело, после чего и начала худеть. Онапересмотрела свое питание и теперь совсем не ест сахар.Рекордное похудение Анфисы не всем поклонникампришлось по нраву. Многие считают, что Чехова потеряла свою изюминку, пишет