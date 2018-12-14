Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой неоднозначно
восприняли ее новый пост в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили звезду в
зависимости от Instagram,
которая сродни пристрастия к наркотикам.
Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой неоднозначно
восприняли ее новый пост в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили звезду в
зависимости от Instagram,
которая сродни пристрастия к наркотикам.
Похудевшая на 30 килограммов Анфиса Чехова в восторге от
себя и своего тела. Телеведущая выложила в своем микроблоге серию фотографий,
на которых позирует в нижнем белье. Звезда в подписи к посту оправдала
откровенность снимков тем, что только это нравится ее фанатам.
"Какая странная вещь, фото моего сына набирает очень
мало лайков, и коментов почти ноль. Зато фотографии в нижнем белье взрывают мой
Инстаграм! Ну, что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своего
сына фотографированием и выкладывать в Инстаграм, если никому это не интересно!
А фото в белье держите! Наслаждайтесь!" – написала Анфиса (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
На сей раз среди традиционно восторженных откликов
встретились и критические комментарии. Излишняя откровенность не всем
пришлась по душе. "А мне нравятся фотографии с вашим сыном", "Не
хочу, чтобы моя мама так фотографировалась. Лайки. Никому ненужные лайки",
"Вы стали зависимым человеком от Инстаграма, это как наркотик", -
выразили свое мнение подписчики.
Анфиса Чехова сбросила почти 30 килограммов за последние два
года. Телеведущая рассказывала, что почти всю жизнь боролась с лишним весом и
бесконечно сидела на диетах – но безрезультатно. Но несколько лет назад Чехова,
по ее словам, научилась любить себя и свое тело, после чего и начала худеть. Она
пересмотрела свое питание и теперь совсем не ест сахар.
Рекордное похудение Анфисы не всем поклонникам
пришлось по нраву. Многие считают, что Чехова потеряла свою изюминку, пишет