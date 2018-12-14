Битва за наследство Олега Яковлева продолжается. Тем
временем выяснилось, что одну из своих квартир покойный солист Иванушек International приобрел
в кредит. Родственникам предстоит погасить долг в 5 миллионов рублей.
Битва за наследство Олега Яковлева продолжается. Тем
временем выяснилось, что одну из своих квартир покойный солист "Иванушек International" приобрел
в кредит. Родственникам предстоит погасить долг в 5 миллионов рублей.
В кредит Олег Яковлев приобрел квартиру на Басманной
набережной. Расплатиться артист так и не успел: певец ушел из жизни летом 2017
года в возрасте 47 лет. Официальной причиной его смерти называют острую форму
пневмонии.
Яковлев оставил внушительное наследство. Указанным в
завещании другу Роману Радову и племяннице Татьяне достались три квартиры в
Москве, апартаменты в Болгарии и Черногории, банковский счет и антиквариат -
общую стоимость эксперты оценивают примерно в 200 миллионов рублей.
За купленную в кредит квартиру предстоит выплатить 5
миллионов рублей. Этот долг ляжет, по всей видимости, на наследников имущества
Олега – по крайней мере так считают представители банка. Они уже подали в суд
на близких артиста. Те же не спешат расплачиваться с долгами, так как заняты
дележкой имущества: свою долю требует Александра Куцевол, с которой Олег до
последних дней жил с ней вместе. Но в завещании ее артист почему-то не
упомянул.
Александра предоставила нотариусу документы о том, что они с
Олегом якобы состояли в официальном браке, которые сейчас проверяет на
подлинность суд. Однако племянница Татьяна уверена: даже если эти
бумаги признают действительными, единственное, на что женщина может
претендовать – половина квартиры, купленной в кредит. В банке-кредиторе придерживаются такой же точки зрения. Там
отмечают, что вопрос только в доле от общей суммы в 5 миллионов. Если брак
Куцевол с Яковлевым будет признан официальным, ей предстоит выплатить как минимум 2,5
миллиона рублей, пишет .