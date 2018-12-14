Битва за наследство Олега Яковлева продолжается. Тем временем выяснилось, что одну из своих квартир покойный солист Иванушек International приобрел в кредит. Родственникам предстоит погасить долг в 5 миллионов рублей.

Битва за наследство Олега Яковлева продолжается. Темвременем выяснилось, что одну из своих квартир покойный солист "Иванушек International" приобрелв кредит. Родственникам предстоит погасить долг в 5 миллионов рублей.В кредит Олег Яковлев приобрел квартиру на Басманнойнабережной. Расплатиться артист так и не успел: певец ушел из жизни летом 2017года в возрасте 47 лет. Официальной причиной его смерти называют острую формупневмонии.Яковлев оставил внушительное наследство. Указанным взавещании другу Роману Радову и племяннице Татьяне достались три квартиры вМоскве, апартаменты в Болгарии и Черногории, банковский счет и антиквариат -общую стоимость эксперты оценивают примерно в 200 миллионов рублей.За купленную в кредит квартиру предстоит выплатить 5миллионов рублей. Этот долг ляжет, по всей видимости, на наследников имуществаОлега – по крайней мере так считают представители банка. Они уже подали в судна близких артиста. Те же не спешат расплачиваться с долгами, так как занятыдележкой имущества: свою долю требует Александра Куцевол, с которой Олег допоследних дней жил с ней вместе. Но в завещании ее артист почему-то неупомянул.Александра предоставила нотариусу документы о том, что они сОлегом якобы состояли в официальном браке, которые сейчас проверяет наподлинность суд. Однако племянница Татьяна уверена: даже если этибумаги признают действительными, единственное, на что женщина можетпретендовать – половина квартиры, купленной в кредит. В банке-кредиторе придерживаются такой же точки зрения. Тамотмечают, что вопрос только в доле от общей суммы в 5 миллионов. Если бракКуцевол с Яковлевым будет признан официальным, ей предстоит выплатить как минимум 2,5миллиона рублей, пишет .