Не успели остыть страсти после инцидента на
саммите Евразийского экономического союза, а Александр Лукашенко снова
предъявляет претензии к России. Площадкой для новых, старых обвинений президент
Белоруссии выбрал пресс-конференцию с участием российских журналистов.
Не успели остыть страсти после инцидента на
саммите Евразийского экономического союза, а Александр Лукашенко снова
предъявляет претензии к России. Площадкой для новых, старых обвинений президент
Белоруссии выбрал пресс-конференцию с участием российских журналистов.
Лукашенко обвинил Москву в том, что
она не хочет вести переговоры о снижении тарифов на газ для Белоруссии.
Президент сказал, что не требует такой цены, как в Смоленске, но настаивает на
том, чтобы были исполнены ранее достигнутые договоренности.
"Да, на 2019
год у нас определено 127 долларов за тысячу кубометров, но мы договаривались,
что в середине этого года мы определимся аж до 2025 года", – сказал Лукашенко
на встрече с представителями российских СМИ.
Однако, по его утверждению, Россия
не стала даже вести переговоры, хотя, как сказал президент, он лично
договорился об этом с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Напомним, что 6 декабря на
саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ
для Белоруссии. Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда тот
рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим
партнерам и обвинил его в том, что ему подготовили неверные цифры.
"Владимир
Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем
Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство Александр Лукашенко,
на что Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах
позже, в закрытом режиме, без журналистов. После окончания заседания стало известно,
что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.