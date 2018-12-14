Не успели остыть страсти после инцидента на саммите Евразийского экономического союза, а Александр Лукашенко снова предъявляет претензии к России. Площадкой для новых, старых обвинений президент Белоруссии выбрал пресс-конференцию с участием российских журналистов.

Не успели остыть страсти после инцидента насаммите Евразийского экономического союза, а Александр Лукашенко сновапредъявляет претензии к России. Площадкой для новых, старых обвинений президентБелоруссии выбрал пресс-конференцию с участием российских журналистов.Лукашенко обвинил Москву в том, чтоона не хочет вести переговоры о снижении тарифов на газ для Белоруссии.Президент сказал, что не требует такой цены, как в Смоленске, но настаивает натом, чтобы были исполнены ранее достигнутые договоренности."Да, на 2019год у нас определено 127 долларов за тысячу кубометров, но мы договаривались,что в середине этого года мы определимся аж до 2025 года", – сказал Лукашенкона встрече с представителями российских СМИ.Однако, по его утверждению, Россияне стала даже вести переговоры, хотя, как сказал президент, он личнодоговорился об этом с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.Напомним, что 6 декабря насаммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газдля Белоруссии. Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда тотрассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическимпартнерам и обвинил его в том, что ему подготовили неверные цифры."ВладимирВладимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чемГермания. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство Александр Лукашенко,на что Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценахпозже, в закрытом режиме, без журналистов. После окончания заседания стало известно,что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.