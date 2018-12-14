Она ответила тем, кто требовал её в кадре

Генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки завела свой YouTube-блог, на котором будет её авторское шоу Канделайки. В начале ролика она рассказала, чего стоит ждать зрителям.Здесь будет всё: интервью, комментарии, реплики, вы, дорогие мои зрители тоже здесь окажетесь, для вас что-нибудь придумаем. Самое главное — ставьте канделайки, — призвала она.В первом ролике она затронула ряд тем, среди которых завистники, сильные мужчины, карьера и феминистки. В аннотации к видео подписано: каждую неделю Тина Канделаки развевает стереотипы, обсуждает новости, встречается с людьми, да и просто — живет.