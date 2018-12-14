Злоумышленник ограбил дом

Злоумышленник ограбил домВ начале декабря этого года в дежурную часть полиции в Муромском районе поступило сообщение от 57-летней жительницы одного из сел. Женщина рассказала, что что в пустующем доме ее мамы кто-то взломал замок и украл бензопилу, металлическую утварь, кабель, мешок зерна и даже продукты питания. Ущерб составил более 9 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.При осмотре места происшествия правоохранители заметили следы обуви и дорожку из зерен пшеницы, ведущую от дома пенсионерки на улицу.Кинолог пустил по следу свою четвероногую напарницу - служебную овчарку Басю. Она сразу же привела полицейских к расположенному неподалеку дому. Хозяин жилища рассказал, что действительно купил мешок зерна у 29-летнего односельчанина.Правоохранители задержали безработного местного жителя. Мужчина во всем признался. Похищенные вещи вернули владелице.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.