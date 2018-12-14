Знаменитый актер Михаил Пуговкин ушел из жизни 10 лет назад. После похорон выяснилось, что он ничего не оставил в наследство своей единственной дочери Елене Прибреженской и внуку Михаилу.

Знаменитый актер Михаил Пуговкин ушел из жизни 10 лет назад.После похорон выяснилось, что он ничего не оставил в наследство своейединственной дочери Елене Прибреженской и внуку Михаилу.Все имущество актера досталось его последней третьей жене ИринеКонстантиновне Пуговкиной-Лавровой, которая, к слову, ровесница его дочери.Вдова артиста заявила, что муж отписал все ей, потому что родная дочь его бросила.В ответ Прибреженская заявила, что мачеха обманом и хитростьюрассорила ее с отцом, а после прибрала к рукам его имущество. Препирательстваиз-за наследства звезды советского кино длились несколько лет.Внезапно Ирина Константиновна исчезла, никто не знал гденаходится пожилая женщина. Ходили слухи, что вдова актера переехала в Ялту, гдепланирует открыть музей посвященный Михаилу Пуговкину.Шоумену Андрею Малахову удалось найти Пуговкину-Лаврову вРостове-на-Дону. Как выяснилось, наследница миллионного состояния живет в настоящейхалупе. Женщина едва сводит концы с концами и сильно болеет.Ирина Константиновна рассказала об отношениях советскойзвезды с дочерью. "Она ищет наследство? Найдет, я буду за нее рада. Все! УжеМихаила Ивановича десять лет нету и при нем она такое творила. Она никогда неприезжала. Я ее заставила в последние дни попрощаться. И приехала она с внуком,который стал трясти Михаила Ивановича. Они приехали завещание требовать, которогоне было. Он всегда все оформлял на жен", – рассказала пожилая женщина редакторампрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Заявление мачехи возмутило Елену. Прибреженская, сидя в студии,сообщила, что с отцом она виделась часто, ходили в гости друг к другу."Это все вранье! Я не занимаюсь никакими поисками никакогонаследства. Один единственный шаг с моей стороны был. Я просто обратилась к нотариусувыяснить, что у папы есть. Я имею на это право. Пришел ответ, что отец ничем невладеет, у него была только регистрация. Куда-то делись: участок – 20 соток наИстре, две квартиры хорошие, машина, музей в Ялте", – сообщила дочь советскойзвезды.Присутствующие в студии эксперты решили выяснить, куда делосьмногомиллионное имущества Михаила Пуговкина. На съемочную площадку пригласилиИрину Константиновну.По словам вдовы актера, квартиры она подарила своим внукам, которые, к слову, не являлись Пуговкину родными. Наследникипожилой женщины продали ее, а деньги, судя по всему, поделили. Примечательно,что Ирина Константиновна умолчала куда делось остальное имущество артиста, от ответа постоянно уходила."Нам правительство дало квартиру в Глинищенском переулкеМосквы. Там не квартира была, а только две комнаты – 14 и 12 метров без кухни.Мы там задыхались в центре города. Мы продали и купили две квартиры вСокольниках, прямо у парка. Потом туда приехали мои внуки, четверо, которые нампомогали. Потом они продали эту квартиру", – рассказалаПуговкина-Лаврова.