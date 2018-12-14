Знаменитый актер Михаил Пуговкин ушел из жизни 10 лет назад.
После похорон выяснилось, что он ничего не оставил в наследство своей
единственной дочери Елене Прибреженской и внуку Михаилу.
Знаменитый актер Михаил Пуговкин ушел из жизни 10 лет назад.
После похорон выяснилось, что он ничего не оставил в наследство своей
единственной дочери Елене Прибреженской и внуку Михаилу.
Все имущество актера досталось его последней третьей жене Ирине
Константиновне Пуговкиной-Лавровой, которая, к слову, ровесница его дочери.
Вдова артиста заявила, что муж отписал все ей, потому что родная дочь его бросила.
В ответ Прибреженская заявила, что мачеха обманом и хитростью
рассорила ее с отцом, а после прибрала к рукам его имущество. Препирательства
из-за наследства звезды советского кино длились несколько лет.
Внезапно Ирина Константиновна исчезла, никто не знал где
находится пожилая женщина. Ходили слухи, что вдова актера переехала в Ялту, где
планирует открыть музей посвященный Михаилу Пуговкину.
Шоумену Андрею Малахову удалось найти Пуговкину-Лаврову в
Ростове-на-Дону. Как выяснилось, наследница миллионного состояния живет в настоящей
халупе. Женщина едва сводит концы с концами и сильно болеет.
Ирина Константиновна рассказала об отношениях советской
звезды с дочерью. "Она ищет наследство? Найдет, я буду за нее рада. Все! Уже
Михаила Ивановича десять лет нету и при нем она такое творила. Она никогда не
приезжала. Я ее заставила в последние дни попрощаться. И приехала она с внуком,
который стал трясти Михаила Ивановича. Они приехали завещание требовать, которого
не было. Он всегда все оформлял на жен", – рассказала пожилая женщина редакторам
программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Заявление мачехи возмутило Елену. Прибреженская, сидя в студии,
сообщила, что с отцом она виделась часто, ходили в гости друг к другу.
"Это все вранье! Я не занимаюсь никакими поисками никакого
наследства. Один единственный шаг с моей стороны был. Я просто обратилась к нотариусу
выяснить, что у папы есть. Я имею на это право. Пришел ответ, что отец ничем не
владеет, у него была только регистрация. Куда-то делись: участок – 20 соток на
Истре, две квартиры хорошие, машина, музей в Ялте", – сообщила дочь советской
звезды.
Присутствующие в студии эксперты решили выяснить, куда делось
многомиллионное имущества Михаила Пуговкина. На съемочную площадку пригласили
Ирину Константиновну.
По словам вдовы актера, квартиры она подарила своим внукам, которые, к слову, не являлись Пуговкину родными. Наследники
пожилой женщины продали ее, а деньги, судя по всему, поделили. Примечательно,
что Ирина Константиновна умолчала куда делось остальное имущество артиста, от ответа постоянно уходила.
"Нам правительство дало квартиру в Глинищенском переулке
Москвы. Там не квартира была, а только две комнаты – 14 и 12 метров без кухни.
Мы там задыхались в центре города. Мы продали и купили две квартиры в
Сокольниках, прямо у парка. Потом туда приехали мои внуки, четверо, которые нам
помогали. Потом они продали эту квартиру", – рассказала
Пуговкина-Лаврова.