Алена Рапунцель вынуждена покинуть телестройку, ей необходимо сконцентрироваться на рождении малыша. Ситуация осложняется тем, что беременной участнице шоу Дом-2 некуда идти.

Алена Рапунцель вынуждена покинуть телестройку, ейнеобходимо сконцентрироваться на рождении малыша. Ситуация осложняется тем, чтобеременной участнице шоу "Дом-2" некуда идти.В январе следующего, 2019 года Алена Рапунцель должна произвестина свет первенца. Звезда шоу "Дом-2" во всю готовится к ответственной роли родителя.Жительница телестройки очень волнуется, ведь, по сути, уйдя спроекта она останется на улице. В родной город Владивосток Алена вернуться покане может: от столицы до ее малой родины лететь более восьми часов, естественно,в ее положении такие долгие путешествия запрещены, а в Москве своего жилья унее нет.Рапунцель уже голову сломала, думая как-бы заработать. Звездателестройки хотела бы открыть небольшое дело, чтобы обеспечивать себя и малыша."Конечно, нужна какая-то почва. Наша фамилия на слуху, и япредлагала Оле какое-то совместное дело. Мне бы хотелось, чтобы это былосвязано с детьми, например, магазин одежды для малышей. Пока думаем", -рассказала Алена.Участнице реалити-шоуприходится рассчитывать только на себя. На отца ребенка – Илью Яббарова также полагатьсяне стоит, он хоть и клялся помогать малышу и его матери материально, но, скореевсего, свое обещание не выполнит. Все задачи по поиску жилья, покупке одеждыдля младенца и прочим важным аспектам лежат на ее плечах 22-летней Рапунцель."А сейчас я планирую декрет в декабре. Надо спокойно уйти,снять квартиру, навести там уют и заняться подготовкой к родам", – цитируетАленуСкорее всего звездепридется просить помощи у матери – Татьяны Владимировны. Родительница Рапунцель разрывается междунаследницами. Она старается помочь старшей дочери Ольге с воспитанием маленькойВасилисы и поддержать Алену, которая осталась совсем одна на шоу .