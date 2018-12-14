Алена Рапунцель вынуждена покинуть телестройку, ей
необходимо сконцентрироваться на рождении малыша. Ситуация осложняется тем, что
беременной участнице шоу Дом-2 некуда идти.
Алена Рапунцель вынуждена покинуть телестройку, ей
необходимо сконцентрироваться на рождении малыша. Ситуация осложняется тем, что
беременной участнице шоу "Дом-2" некуда идти.
В январе следующего, 2019 года Алена Рапунцель должна произвести
на свет первенца. Звезда шоу "Дом-2" во всю готовится к ответственной роли родителя.
Жительница телестройки очень волнуется, ведь, по сути, уйдя с
проекта она останется на улице. В родной город Владивосток Алена вернуться пока
не может: от столицы до ее малой родины лететь более восьми часов, естественно,
в ее положении такие долгие путешествия запрещены, а в Москве своего жилья у
нее нет.
Рапунцель уже голову сломала, думая как-бы заработать. Звезда
телестройки хотела бы открыть небольшое дело, чтобы обеспечивать себя и малыша.
"Конечно, нужна какая-то почва. Наша фамилия на слуху, и я
предлагала Оле какое-то совместное дело. Мне бы хотелось, чтобы это было
связано с детьми, например, магазин одежды для малышей. Пока думаем", -
рассказала Алена.
Участнице реалити-шоу
приходится рассчитывать только на себя. На отца ребенка – Илью Яббарова также полагаться
не стоит, он хоть и клялся помогать малышу и его матери материально, но, скорее
всего, свое обещание не выполнит. Все задачи по поиску жилья, покупке одежды
для младенца и прочим важным аспектам лежат на ее плечах 22-летней Рапунцель.
"А сейчас я планирую декрет в декабре. Надо спокойно уйти,
снять квартиру, навести там уют и заняться подготовкой к родам", – цитирует
Алену
Скорее всего звезде
придется просить помощи у матери – Татьяны Владимировны. Родительница Рапунцель разрывается между
наследницами. Она старается помочь старшей дочери Ольге с воспитанием маленькой
Василисы и поддержать Алену, которая осталась совсем одна на шоу .