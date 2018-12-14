Конец рабочей недели выдался богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года.

Конец рабочей недели выдался богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года.Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро супруга подарит ему дочь.Шумиха вокруг внезапной свадьбы продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Особенно общественность волнует реакция детей на регистрацию престарелых артистов: не секрет, что ни дочерей Шукшиной, ни сына Алибасова не было ни в ЗАГСе, ни на праздничном банкете.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года, читайте в и специальных .