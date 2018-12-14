Прямые выплаты. Пилотный проект под таким названием стартует во Владимирской области. За ним стоит Фонд соцстраха. Что такое «Прямые выплаты страхового обеспечения»? Кто теперь будет рассчитываться с работающими гражданами в случае их нетрудоспособности? Есть ли плюсы от введения электронного листка нетрудоспособности? Об этом говорим сегодня с управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования Алексеем Копиным.
"Прямые выплаты". Пилотный проект под таким названием стартует во Владимирской области. За ним стоит Фонд соцстраха. Что такое Прямые выплаты страхового обеспечения? Кто теперь будет рассчитываться с работающими гражданами в случае их нетрудоспособности? Есть ли плюсы от введения электронного листка нетрудоспособности? Об этом говорим сегодня с управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования Алексеем Копиным.
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