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<a href="http://33live.ru/novosti/14-12-2018-posobiya-budut-platit-napryamuyu.html" target="_blank">Пособия будут платить напрямую</a> - Прямые выплаты. Пилотный проект под таким названием стартует во Владимирской области. За ним стоит Фонд соцстраха. Что такое «Прямые выплаты страхового обеспечения»? Кто теперь будет рассчитываться с работающими гражданами в случае их нетрудоспособности? Есть ли плюсы от введения электронного листка нетрудоспособности? Об этом говорим сегодня с управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования Алексеем Копиным.