Источник загрязнения Нерли до сих пор не выявлен. Об этом сообщают сразу два ведомства - Роспотреб-, и Росприроднадзор. Пробы, взятые 12-го декабря из реки, соответствуют нормам. Результаты ещё нескольких исследований с самого водозабора надзорные органы обещают озвучить в понедельник. Можно ли не платить за воду с запахом, и как контролируют её качество? Оксана Любимова расскажет подробнее.

Источник загрязнения Нерли до сих пор не выявлен. Об этом сообщают сразу два ведомства - Роспотреб-, и Росприроднадзор. Пробы, взятые 12-го декабря из реки, соответствуют нормам. Результаты ещё нескольких исследований с самого водозабора надзорные органы обещают озвучить в понедельник. Можно ли не платить за воду с запахом, и как контролируют её качество? Оксана Любимова расскажет подробнее.Жительница Доброго Юлия уже три дня вынуждена покупать питьевую воду. Пользоваться той, что течет из крана в квартире на Суздальском проспекте девушка не рискует. Говорит сегодня неприятный запах меньше чувствуется, но даже кипятить такую воду все равно страшно. По сообщениям из соцсетей, бутилированная негазированная вода в последние дни стремительно разбирается в супермаркетах спального района. Попытка набрать воду сразу в двух аппаратах автоматического разлива тоже оказалась неудачной.Юлия Бульина, жительница микрорайона Доброе: Нет воды ни в одном, ни в другом аппарате. Что с водой происходит дома? Она какого-то непонятного мутного цвета и воняет жутко.- И сегодня пахнет?- Сегодня меньше, но пахнет. Готовить на такой воде невозможно. Мыться... Я даже боюсь мыться. У меня и так аллергия, а с этой водой ещё хуже.Лаборатория нерлинского водозабора уже три дня работает в усиленном режиме. Качество уже очищенной воды вместо шести раз за сутки проверяют каждый час. Кроме того, сегодня сотрудники выезжали по 60 адресам и брали пробы в квартирах. Вчера пластиковых бутылок с водой взятой из квартир на разных улицах Владимира было ещё больше.Анна Мыслина, ведущий инженер лаборатории питьевой воды МУП "Владимирводоканал": Нам звонят, мы составляем акт отбора, выезжаем, отбираем воду и привозим в лабораторию.-Каковы результаты этой воды?- Результаты все удовлетворительные. Речку и резервуар чистой воды мы отбираем ежечасно. На запах и остаточный хлор. Каждые два часа мы отбираем на цветность мутность, алюминий, перманганатную окисляемость. Аммиак, каждые четыре часа дополнительно к этим анализам смотрим железо и нитриты.Тем не менее по предписанию Роспотребнадзора владимирский Водоканал организовал подвоз питьевой воды к учреждениям социальной сферы. В качестве подтверждения того, что водопроводная вода стала лучше представители МУПа говорят о значительном сокращении количества заявок от школ, больниц и детских садов.Иван Лютков, помощник гендиректора МУП "Владимирводоканал" по связям со СМИ: "Водоканал осуществляет доставку питьевой воды с Судогодского водозабора к детским садам, школам и больницам города Владимира. Вчера это было 36 учреждений. На данное время пока поступило три заявки на завтра. Это три школы".По словам представителей Водоканала, сейчас обеззараживание воды на нерлинской станции проходит в штатном режиме. Воду очищают в несколько этапов. Специальные реагенты добавляют в водовод, который подходит из реки. Дальше воду отстаивают и фильтруют.Виталий Фролов, начальник центра контроля воды МУП "Владимирводоканал": "Чтобы предотвратить развитие бактерий в самих сетях в городе, мы добавляем ещё немного обеззараживающего агента. Усиленные меры, они уже снижены. Мы предпринимали все необходимые мероприятия, чтобы предотвратить ту ситуацию, которая случилась. сейчас всё работает в штатном режиме. Всю необходимую документацию о том, что мы обнаружили отклонения в качестве поступающей воды, мы своевременно передали в необходимые инстанции".Однако выяснить причину загрязнения воды в Нерли и, самое главное, определить вещества, которые были сброшены в реку надзорным органам до сих пор не удалось. Результаты проб, которые были взяты Росприроднадзором 12 декабря, после сообщения от Владимирводоканала о запахе навоза от воды уже готовы. И судя по информации этого ведомства, выяснить, кто же сбросил в реку загрязняющие вещества, будет непросто. Скорее всего, на момент взятия проб грязная вода или уже вся прошла через водозабор или утекла вниз по течению Нерли.Александр Савицкий, начальник отдела межрегионального Управления Росприроднадзора: "Обследования проводились от границы с Ивановской областью до водозабора. Так как был присущ запах навоза, мы пробы отбирали на содержание аммония иона. И по результатам исследований получается, что показатели находятся в пределах допустимой концентрации. Получается, что сейчас уже не получится выяснить причину этой ситуации. Ну, к сожалению, к сожалению, нет. Установить, кто именно, не представляется возможным".В Роспотребнадзоре тоже назвать причину неприятного запаха ещё не могут. Пока только констатируют, что вода с нерлинского водозабора по химическому составу соответствует нормам.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "На данный момент вода безопасна. Ещё встречается запах в некоторых районах. Но скоро всё придёт в норму. Если бы они не обезопасили нас хлором, мы могли бы иметь вспышку в лучшем случае кишечную".Пролить свет на эту мутную историю смогут результаты микробиологических проб воды. Их Роспотребнадзор обещает озвучить в понедельник. А ещё в ведомстве сообщили, что в таких случаях жители могут требовать от Владимирводоканала перерасчёта за некачественную услугу. Подробную инструкцию можно найти на .