В расследовании дела российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под стражей, стали известны новые подробности. Прокуратура города Москвы обнаружила существенные нарушения в уголовном деле в отношении спортсменов.

В расследовании дела российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под стражей, стали известны новые подробности. Прокуратура города Москвы обнаружила существенные нарушения в уголовном деле в отношении спортсменов.Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратил внимание сотрудников прокуратуры на то, что следователи не установили все обстоятельства дела, требующих доказательства, а экспертиза не выявила у одного из пострадавших – Сергея Гайсина никаких травм, сообщает Росбалт. Кроме того, юрист указал на то, что расследование ведется уже больше двух месяцев, а обвиняемые находятся в заключении, что является исключительной мерой пресечения при драках без серьезных травм.В прокуратуре согласились с доводами Бушманова и теперь начальнику ГУ МВД РФ в Москве направлено требование устранить нарушения. Впрочем, несмотря на эти нарушения уголовное дело в отношении Мамаева не будет закрыто.Напомним, что ранее Кокорину с Мамаевым был продлен срок заключения в СИЗО "Бутырка". Они пробудут под арестом до 8 февраля 2019 года.