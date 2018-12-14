Ведомство устроило там проверку

Ведомство устроило там проверкуСуздальская прокуратура устроила проверку на заправках ООО «Восток ойл» и АЗС «Башнефть».Выяснилось, что на этих АЗС есть множество нарушений. Так, например, на заправках неисправны системы противопожарной защиты, загромождены эвакуационные выходы, не оборудована площадка для автоцистерны, используют светильники со снятыми колпаками. Сотрудники используют металлический мерник, не прошедший поверку.В отношении руководителей заправок возбуждены производства по делам об административных правонарушениях за нарушение пожарной безопасности и нарушение законодательства об обеспечении единства измерений.Предприниматели должны устранить все нарушения за месяц.