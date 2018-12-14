Ответ на все претензии, которые публикуют противники Ксении
Бородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобы
поставить на место завистников.
Ответ на все претензии, которые публикуют противники Ксении
Бородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобы
поставить на место завистников.
Провокационное фото Бородиной стало ответом сразу на все типичные
комментарии. Их телеведущая указала в подписи к снимку.
"Это что, леопард? Опять она рот открыла, неужели
нельзя с закрытым фоткаться? А обязательно так ногу все время отставлять?
Может, у вас проблемы с ногами?", – подписала пост телезвезда. Бородина на
снимке позирует в тех самых леопардовых колготках, на каблуках – отставив ногу
и приоткрыв при этом рот.
Фанаты юмор телеведущей оценили. "Заранее посмеяться
над собой, чтобы опередить остальных злючек… супер… так легче переносить
негатив…", "А мне все нравится! В том числе и колготки "леопард",
– дружно поддержали Бородину поклонники.
На днях приехала на съемки программы без
нижнего белья. Звезда не постеснялась выложить снимок в свитере с открытым
плечом в Instagram, чем
смутила некоторых своих поклонников. Они порекомендовали Ксении надевать на
работу лиф хотя бы с прозрачными лямками.
А незадолго до этого призналась, что недовольна своей внешностью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что села на диету, и даже показала то, что теперь ест.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с наряженной елкой и новогодними подарками.В подписи к кадру Ксения Бородина с печалью сообщила, что решилась на радикальный шаг – собралась худеть.