Ответ на все претензии, которые публикуют противники Ксении Бородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобы поставить на место завистников.

Ответ на все претензии, которые публикуют противники КсенииБородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобыпоставить на место завистников.Провокационное фото Бородиной стало ответом сразу на все типичныекомментарии. Их телеведущая указала в подписи к снимку."Это что, леопард? Опять она рот открыла, неужелинельзя с закрытым фоткаться? А обязательно так ногу все время отставлять?Может, у вас проблемы с ногами?", – подписала пост телезвезда. Бородина наснимке позирует в тех самых леопардовых колготках, на каблуках – отставив ногуи приоткрыв при этом рот.Фанаты юмор телеведущей оценили. "Заранее посмеятьсянад собой, чтобы опередить остальных злючек… супер… так легче переноситьнегатив…", "А мне все нравится! В том числе и колготки "леопард",– дружно поддержали Бородину поклонники.На днях приехала на съемки программы безнижнего белья. Звезда не постеснялась выложить снимок в свитере с открытымплечом в Instagram, чемсмутила некоторых своих поклонников. Они порекомендовали Ксении надевать наработу лиф хотя бы с прозрачными лямками.А незадолго до этого призналась, что недовольна своей внешностью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что села на диету, и даже показала то, что теперь ест.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с наряженной елкой и новогодними подарками.В подписи к кадру Ксения Бородина с печалью сообщила, что решилась на радикальный шаг – собралась худеть.