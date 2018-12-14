По ситуации с больницей в городе Струнино может быть возбуждено уголовное дело. В федеральном телеэфире накануне прошла информация, что поставленные Президентом сроки ремонта объекта срываются.

По ситуации с больницей в городе Струнино может быть возбуждено уголовное дело. В федеральном телеэфире накануне прошла информация, что поставленные Президентом сроки ремонта объекта срываются. Местные жители жалуются, что здание райбольницы и детской поликлиники не оснащены современным медицинским оборудованием. Сообщается также, что больницу перестали снабжать медикаментами и гражданам предлагают покупать лекарства за свой счёт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома провести доследственную проверку. Следователи будут анализировать действия или бездействие местных чиновников, проверять доводы граждан. Если информация о нарушениях, в том числе финансовых, подтвердится, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас идёт процессуальная проверка.