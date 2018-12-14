В
новом году россиян ждет рост цен и высокая инфляция. Центробанк выпустил
неутешительный прогноз.
В
новом году россиян ждет рост цен и высокая инфляция. Центробанк выпустил
неутешительный прогноз.
Регулятор
прогнозирует инфляцию в России в 2019 году на уровне 5-5,5%, по итогам этого
года она не превысит 4%. Причиной роста инфляции, а как следствие, и цен на
товары и услуги станут несколько факторов.
С 1
января 2019 года на 2% вырастет НДС; в марте закончится мораторий на розничные
цены на топливо; повышение платы за услуги ЖКХ пройдет не в один, а в два этапа.
Рост цен на бензин неминуемо потянет за собой и цены на все товары,
прогнозируют эксперты. Но есть и хорошая новость – Банк России
надеется, что уже в 2020 году инфляция вновь вернется на уровень 4%.
Тем временем
только в ноябре общие повседневные расходы россиян увеличились на 3%, а средний
чек вырос на 4,6%, сообщает исследовательский центр "Ромир". Согласно
официальной статистике, цены на товары повседневного спроса выросли в ноябре на
1%, услуги ЖКХ почти не изменились в цене, а вот бензин медленно, но верно
продолжает дорожать.
Специалисты
утверждают, что россияне стали намного больше экономить на продуктах и товарах
повседневного спроса, но при всей экономии они не в силах противостоять росту
цен.
По итогам 2018
года индекс личной инфляции россиян опять, как и во многие предыдущие годы,
окажется выше официальной инфляции, говорится в исследовании.