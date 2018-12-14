В новом году россиян ждет рост цен и высокая инфляция. Центробанк выпустил неутешительный прогноз.

новом году россиян ждет рост цен и высокая инфляция. Центробанк выпустилнеутешительный прогноз.Регуляторпрогнозирует инфляцию в России в 2019 году на уровне 5-5,5%, по итогам этогогода она не превысит 4%. Причиной роста инфляции, а как следствие, и цен натовары и услуги станут несколько факторов.С 1января 2019 года на 2% вырастет НДС; в марте закончится мораторий на розничныецены на топливо; повышение платы за услуги ЖКХ пройдет не в один, а в два этапа.Рост цен на бензин неминуемо потянет за собой и цены на все товары,прогнозируют эксперты. Но есть и хорошая новость – Банк Россиинадеется, что уже в 2020 году инфляция вновь вернется на уровень 4%.Тем временемтолько в ноябре общие повседневные расходы россиян увеличились на 3%, а среднийчек вырос на 4,6%, сообщает исследовательский центр "Ромир". Согласноофициальной статистике, цены на товары повседневного спроса выросли в ноябре на1%, услуги ЖКХ почти не изменились в цене, а вот бензин медленно, но вернопродолжает дорожать.Специалистыутверждают, что россияне стали намного больше экономить на продуктах и товарахповседневного спроса, но при всей экономии они не в силах противостоять ростуцен.По итогам 2018года индекс личной инфляции россиян опять, как и во многие предыдущие годы,окажется выше официальной инфляции, говорится в исследовании.