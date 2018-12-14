«Ростелеком» выступил партнером Всероссийского Форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», проходящего в Ярославле с 11 по 14 декабря 2018 года. За время работы Форума специалисты «Ростелекома» рассказали школьникам о тенденциях в развитии цифровой экономики и наиболее востребованных отраслью профессиях, прочитали лекции о важности защиты информации и провели практические занятия по созданию умной школьной сети.

Ростелеком выступил партнером Всероссийского Форума профессиональной ориентации ПроеКТОриЯ, проходящего в Ярославле с 11 по 14 декабря 2018 года.За время работы Форума специалисты Ростелекома рассказали школьникам о тенденциях в развитии цифровой экономики и наиболее востребованных отраслью профессиях, прочитали лекции о важности защиты информации и провели практические занятия по созданию умной школьной сети.Форум призван помочь сформироваться интеллектуальным лидерам будущего, помочь ребятам сделать правильный выбор и внести свой профессиональный вклад в развитие страны, - сказал Президент ПАО Ростелеком М.Э.Осеевский.Детям-участникам Форума в одной из лабораторий была поставлена задача по разработке концепции такой школьной сети, которая смогла бы объединить все умные устройства в школе, контролировать и гарантировать безопасность их эксплуатации, мониторить аномальное поведение и появление вредоносных активностей. Кроме того, им нужно было разработать требования к производителям умных школьных устройств, а также выстроить систему продаж с точки зрения предпринимателя, учитывая требования кибербезопасности и бюджетные возможности российских школ. В процессе решения кейса были организованы включения из Центра кибербезопасности Ростелекома в Москве, во время которых вице-президент компании Игорь Ляпунов показал детям принципы отражения кибератак и отвечал на вопросы школьников.Вторая группа школьников создавала прототип умной школы. Они провели анализ существующих современных сервисов и устройств, используемых в образовательном процессе, включая уже разработанные Ростелекомом, и предложили свое видение недостающих элементов, описали их функционал, характеристики и требования к качеству.Все разработки участников Форума будут подробно изучены специалистами Ростелекома и наиболее перспективные получат поддержку. Кроме того, Ростелеком подарил участникам решения предложенных компанией кейсов сертификаты на 10 электронных учебников.Компания также внесла значительный вклад в подготовку и организацию работы Форума – уже по сложившейся за несколько лет традиции Ростелеком обеспечил мероприятие высококачественными цифровыми и телекоммуникационными услугами, в том числе были предоставлены:* 2 магистральных канала 20 Гбит/с;* 35 VPN каналов пропускной способностью 10 Мбит/с для организации услуги Видеоконференцсвязь с субъектами РФ;* 36 мобильных ВКС-комплектов;* 4 студии ПАО Ростелеком* 2 канала для интернет-трансляции с защитой AntiDDos 100 Мбит/с* 150 портов для доступа в сеть интернет на площадке в г. Ярославль;* 2 L2 VPN 80 Мбит/с, посредством которых осуществлялось удаленное управление стендами ОАО РЖД на площадке Форума* ресурсы Виртуального ЦОД и размещение сервера портала http://proektoria.online.ru;* обеспечение DDos защиты портала http://proektoria.online.ru;* услуги по организации сети Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет и возможностью одновременного подключения 1400 пользователей на скорости от 2 до 10 Мбит/с;* круглосуточная поддержка эксплуатации инфраструктуры.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.