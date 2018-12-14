24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнюю полноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее с потрохами.

24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнююполноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее спотрохами.Знаменитаясвоими пышными формами россиянка покорила пользователей Сети, демонстрируя своипрелести в Instagram. У аккаунта модели 9,1 миллионаподписчиков. В этом отношении ей могут позавидовать многие знаменитости.Однакона последней фотографии, выложенной Анастасией в соцсети, можно заметить явныежировые складки и обвисшие подмышки. Квитко надела обтягивающий топ и не смоглав нем скрыть полноту. На снимке видно, что фигура русской Кардашьян вовсе нестоль идеальна, как на отретушированных фото. Можно предположить, что у девушкипоявились проблемы с лишним весом."Наконец-то снова солнечно", – написала Настя. Ее поклонникивосхитились снимком – Квитко им нравится в любом виде. "Как всегда, красива!", "Тысветишься также прекрасно и ярко, как солнечный свет", "Идеальная", "Горячая",– прокомментировали фото фанаты русской модели.Отметим, что и КимКардашьян, с которой постоянно сравнивают Квитко, тоже не избежала этойучасти – лишнего веса. Она довольно часто выбирает облегающие наряды, изкоторых просто вываливаются жировые складки.