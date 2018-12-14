24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнюю
полноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее с
потрохами.
24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнюю
полноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее с
потрохами.
Знаменитая
своими пышными формами россиянка покорила пользователей Сети, демонстрируя свои
прелести в Instagram. У аккаунта модели 9,1 миллиона
подписчиков. В этом отношении ей могут позавидовать многие знаменитости.
Однако
на последней фотографии, выложенной Анастасией в соцсети, можно заметить явные
жировые складки и обвисшие подмышки. Квитко надела обтягивающий топ и не смогла
в нем скрыть полноту. На снимке видно, что фигура русской Кардашьян вовсе не
столь идеальна, как на отретушированных фото. Можно предположить, что у девушки
появились проблемы с лишним весом.
"Наконец-то снова солнечно", – написала Настя. Ее поклонники
восхитились снимком – Квитко им нравится в любом виде. "Как всегда, красива!", "Ты
светишься также прекрасно и ярко, как солнечный свет", "Идеальная", "Горячая",
– прокомментировали фото фанаты русской модели.
Отметим, что и Ким
Кардашьян, с которой постоянно сравнивают Квитко, тоже не избежала этой
участи – лишнего веса. Она довольно часто выбирает облегающие наряды, из
которых просто вываливаются жировые складки.