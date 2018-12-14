14 декабря дочь актрисы Арианна отмечает День рождения. Девочке исполнилось три годика.

14декабря дочь актрисы Арианна отмечает День рождения. Девочке исполнилось тригодика.Анна Хилькевичпоздравила малышку в своем Instagram. Она опубликовала яркие и трогательные семейные снимки,обратившись к дочке."Спасибо, чтоты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше! Благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли...Будь счастлива, нашамалышка! Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!", – призналасьзвезда сериалов "Универ" и "Барвиха". Хилькевич растрогала поклонников доглубины души (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).Многие присоединились и поздравили Арианну с праздником."Боже, как мило. Сейчас расплачусь на работе, читая это", "Анечка, поздравляю Ариашу с Днем рождения, желаю крепкогоздоровья, оставаться такой красивой девочкой и радовать Маму с Папой. "Как трогательно", "Какая сладкая девчуля! Очень похожана вас, Анна", – прокомментировали пост подписчики.Отметим, Хилькевич в этом году стала мамойво второй раз. Знаменитость родила еще одну девочку. Анна любитпроводить время с детьми.Напомним, в 2015году актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. До этого у нее былнеудачный брак с Антоном Покрепой.