14
декабря дочь актрисы Арианна отмечает День рождения. Девочке исполнилось три
годика.
14
декабря дочь актрисы Арианна отмечает День рождения. Девочке исполнилось три
годика.
Анна Хилькевич
поздравила малышку в своем Instagram. Она опубликовала яркие и трогательные семейные снимки,
обратившись к дочке.
"Спасибо, что
ты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше! Благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли...
Будь счастлива, наша
малышка! Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!", – призналась
звезда сериалов "Универ" и "Барвиха". Хилькевич растрогала поклонников до
глубины души (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Многие присоединились и поздравили Арианну с праздником.
"Боже, как мило. Сейчас расплачусь на работе, читая это", "Анечка, поздравляю Ариашу с Днем рождения, желаю крепкого
здоровья, оставаться такой красивой девочкой и радовать Маму с Папой. "Как трогательно", "Какая сладкая девчуля! Очень похожа
на вас, Анна", – прокомментировали пост подписчики.
Отметим, Хилькевич в этом году стала мамой
во второй раз. Знаменитость родила еще одну девочку. Анна любит
проводить время с детьми.
Напомним, в 2015
году актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. До этого у нее был
неудачный брак с Антоном Покрепой.