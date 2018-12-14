Украинские политики существуют в выдуманном ими мире. Хоть он и не имеет ничего общего с реальностью, они верят в то, что сами насочиняли. К этой категории относятся и заявления Петра Порошенко о страхах России.

Украинские политики существуют в выдуманном ими мире. Хотьон и не имеет ничего общего с реальностью, они верят в то, что сами насочиняли.К этой категории относятся и заявления Петра Порошенко о "страхах"России.Свои несбывшиеся мечты Петр Порошенко решил превратить впропаганду накануне президентских выборов на Украине. При этом ни один изозвученных украинским президентом тезисов не соответствует реальности,подчеркнул директор Института современного государственного развития ДмитрийСолонников. Это касается и его утверждений относительно "ненависти"России к "международному присутствию"."Присутствие иностранцев, иностранных наблюдателей вКрыму? Россия только рада этому. Присутствие на Донбассе – оно, как известно,регламентируется минскими соглашениями и сторонами конфликта", – сказалэксперт изданию "Экономика сегодня". Что же касается присутствияиностранцев на территории самой Украины, то России от этого ни жарко, ни холодно,заключил политолог.Что же касается высказываний по поводу Азовского моря, тоони означают, что Киев, по словам эксперта, "монетизировал" обострениеситуации в Керченском проливе и теперь будет использовать это в общем рядупропагандистских утверждений. Он уверен, что целью провокации было созданиегорячей точки в этом регионе. В целом же пытаетсся создать себеблагоприятный фон в предвыборной кампании, которая уже началась на Украине.Напомним, накануне Петр назвал три вещи, которыевызывают "страх" у России. "Россия боится трех вещей. Во-первых,нашего единства и солидарности. Также она ненавидит международное присутствиена Украине – будь то Донбасс, Крым или Азовское море", – написал Порошенко.Третьим пунктом украинский лидер назвал ненависть к "европейскому успехуУкраины".