Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в мошенничестве 4 гражданам, ранее задержанным по подозрению в хищении свыше 730 млн рублей одной из общественных организаций.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в мошенничестве 4 гражданам, ранее задержанным по подозрению в хищении свыше 730 млн рублей одной из общественных организаций.Как сообщалось ранее, ГСУ и УЭБиПК МВД России по г. Москве была пресечена незаконная деятельность участников организованной группы, похитившей денежные средства общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе.По признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.Сотрудниками правоохранительных органов проведено 32 обыска в жилищах и организациях, по результатам которых обнаруженыи изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия; допрошены более 20 человек.В порядке ст. 91 УПК РФ были задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации.Судом по ходатайству следователя в отношении бывшего руководителя общества избрана мера пресечения ввиде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных - в виде домашнего ареста.Впоследствии была задержана еще одна предполагаемая участница противоправной деятельности – бывший заместитель начальника департамента по распределению гонораров. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время всем четверым фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния.