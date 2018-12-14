Просыпавшееся зерно вывело служебного пса на след похитителя.

8 декабря текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 57-летней жительницы одного из сел района о том, что в пустующем доме ее мамы взломан замок и похищены бензопила, металлическая утварь, кабель, мешок зерна и продукты питания. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.По вызову незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сотрудниками полиции были обнаружены следы обуви и дорожка из зерен пшеницы, ведущая от дома потерпевшей на улицу. Полицейский-кинолог пустил по следу четвероногую напарницу - служебную овчарку Басю. Собака привела полицейских к расположенному поблизости жилому дому. Хозяин этого дома пояснил, что действительно приобрел мешок зерна у 29-летнего односельчанина.Подозреваемый в совершении кражи безработный местный житель был задержан сотрудниками полиции по «горячим следам». Мужчина признался, что проник в чужой дом с целью наживы. Похищенное имущество было обнаружено и изъято полицейскими по месту жительства фигуранта.Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).