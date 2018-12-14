Депутаты фракции Единая Россия в Смоленской областной думе предложили отказаться от повышения заработной платы губернатору и председателю заксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующее предложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, глава областной думы Игорь Ляхов.

Депутатыфракции "Единая Россия" в Смоленской областной думе предложилиотказаться от повышения заработной платы губернатору и председателюзаксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующеепредложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, главаобластной думы Игорь Ляхов.Законодательназвал несправедливым повышение зарплаты чиновникам выше уровня 4%,который установлен для работников бюджетной сферы. Сэкономленные такимобразом средства единоросс призвал направить на улучшениематериально-технической базы медицинских учреждений.Изначальнопланировалось, что расходы на зарплаты губернатору региона, спикеруместной думы и их заместителям будут увеличены на 34%. Депутаты стали быполучать больше на 25%, а заместители главы области – на 24%.Ляховнапомнил, что на прошедшем в начале декабря XVIII съезде "ЕдинойРоссии" президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр ДмитрийМедведев обращали внимание на необходимость принятия справедливыхрешений. По словам главы Смоленской областной думы, единороссы должныначать с себя."Фракция"Единая Россия" подготовила соответствующие поправки взаконодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариямидругих фракций", – сказал депутат.Наэтой неделе единороссы также подвергли решениегородской думы Екатеринбурга о повышении жалованья мэру и депутатам.Зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, призвал местныхпарламентариев отказаться от такого шага.Предполагалось повысить зарплату главе города на 40%, а депутатам – на 30-32%. По словам Турчака,решение местных парламентариев "выходит за рамки морального понимания".Он напомнил, что средняя заработная плата в столице Урала – 50 тысячрублей.Местные парламентарии услышали секретаря Генсовета партии ирешили отказаться от надбавки.