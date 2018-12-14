Депутаты
фракции Единая Россия в Смоленской областной думе предложили
отказаться от повышения заработной платы губернатору и председателю
заксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующее
предложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, глава
областной думы Игорь Ляхов.
Депутаты
фракции "Единая Россия" в Смоленской областной думе предложили
отказаться от повышения заработной платы губернатору и председателю
заксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующее
предложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, глава
областной думы Игорь Ляхов.
Законодатель
назвал несправедливым повышение зарплаты чиновникам выше уровня 4%,
который установлен для работников бюджетной сферы. Сэкономленные таким
образом средства единоросс призвал направить на улучшение
материально-технической базы медицинских учреждений.
Изначально
планировалось, что расходы на зарплаты губернатору региона, спикеру
местной думы и их заместителям будут увеличены на 34%. Депутаты стали бы
получать больше на 25%, а заместители главы области – на 24%.
Ляхов
напомнил, что на прошедшем в начале декабря XVIII съезде "Единой
России" президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий
Медведев обращали внимание на необходимость принятия справедливых
решений. По словам главы Смоленской областной думы, единороссы должны
начать с себя.
"Фракция
"Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в
законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями
других фракций", – сказал депутат.
На
этой неделе единороссы также подвергли решение
городской думы Екатеринбурга о повышении жалованья мэру и депутатам.
Зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, призвал местных
парламентариев отказаться от такого шага.
Предполагалось повысить зарплату главе города на 40%, а депутатам – на 30-32%. По словам Турчака,
решение местных парламентариев "выходит за рамки морального понимания".
Он напомнил, что средняя заработная плата в столице Урала – 50 тысяч
рублей.
Местные парламентарии услышали секретаря Генсовета партии и
решили отказаться от надбавки.