Злоумышленники сдавали в аренду документы индивидуальных предпринимателей, оформленные на подставных лиц, и кассовые аппараты, дающие искаженную информацию о количестве покупок...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Прокуратуры г. Москвы, сотрудниками МИФНС России по г. Москве № 49 и сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России по г. Москве и Московской области было выявлено, что на протяжении длительного времени от имени индивидуальных предпринимателей на территории столичного региона осуществлялась предпринимательская деятельность множества торговых объектов с использованием кассовых аппаратов, дающих искажённую информацию о количестве покупок.Оперативники установили, что злоумышленники регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и получали у них доверенности на ведение предпринимательской деятельности. В то же время они вносили изменения в работу кассовых аппаратов, что приводило к нарушениям в процессе регистрации и хранении информации, необходимой для правильного исчисления налогов. Затем подозреваемые находили людей, которые хотели вести предпринимательскую деятельность, но не желали оформлять себя в качестве ИП и сдавали им в аренду копии учредительных документов и доверенностей, а также модифицированные кассовые аппараты. За это злоумышленники ежемесячно получали вознаграждение. Данными противоправными действиями государству был причинении ущерб в размере более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО установили причастность к данному преступлению двух жителей Московской области в возрасте 30 и 38 лет.Следственным частью УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на задержание других участников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56