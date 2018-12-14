В нашей области тысяча заброшенных аварийных зданий. СледКом и детский омбудсмен собрали их перечень: в каждом районе минимум 50 таких объектов, а во Владимире - больше сотни.

В нашей области тысяча заброшенных аварийных зданий. СледКом и детский омбудсмен собрали их перечень: в каждом районе минимум 50 таких объектов, а во Владимире - больше сотни.В регионе начали активно составлять реестр заброшенных зданий и сооружений, которые могут представлять опасность для людей.Острая проблемаДля области проблема «заброшек» - достаточно острая. Такие здания, в частности, привлекают людей без определённого места жительства, которые устраивают там пожары. Так, только в 2018 году во Владимире и Коврове зафиксировали 3 крупных пожара в заброшенных зданиях, признанных аварийными.Но наибольшую опасность «заброшки» представляют в том случае, если туда стали ходить подростки. За последний год в области пострадали двое детей, рискнувших залезть в аварийное сооружение. В Вязниковском районе из-за обрушения лестничного марша погиб 12-летний подросток, забравшийся в заброшенное двухэтажное здание бывшего детского культурно-досугового центра.А в Судогодском районе на ферме бывшего сельхозпредприятия СПК «Лаврово» пострадала 12-летняя девочка - она упала с 5-метровой высоты, беспрепятственно забравшись на крышу конструкции.Рейды по «заброшкам»Региональное управление Следственного Комитета совместно с детским омбудсменом регулярно проводит рейды по выявлению таких «заброшек», где собирается молодёжь. Ещё в 2017 году, чтобы предотвратить трагедии, Следком просил муниципалитеты региона провести мониторинг, чтобы выявить опасные здания и строения и принять меры к тому, чтобы они не были доступны для детей. Причём многих муниципальных чиновников получилось «расшевелить» только тогда, когда вопросом озаботилась антитеррористическая комиссия при губернаторе области.Неутешительные цифрыВсего в регионе около тысячи заброшенных строений попали в «опасный» реестр. Во Владимире нашли 115 объектов, представляющих особую опасность, в других районах области - примерно по 50 объектов.В дальнейшем при помощи «реестра заброшек» уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев хочет создать специальную интерактивную карту, где ответственные должностные лица и их начальство могут отслеживать, что происходит с объектом на их территории на данный момент и решили ли проблему доступа людей к «заброшке».«Областной реестр создали. На основе него хотим сделать карту с геолокацией, где можно узнать адрес объекта, выяснить, в чьей собственности он находится, его состояние и «дорожную карту» здания - что планируют с ним сделать: снести, законсервировать, реконструировать. Это была бы первая такая карта во всей России. Однако сначала мы хотим перепроверить реестр самостоятельно ещё раз, чтобы не было забытых объектов», - объяснил Геннадий Прохорычев.По словам детского омбудсмена, карта будет закрытой, только для пользования чиновников муниципалитетов, которые за это отвечают, глав районов и чиновников областной администрации.«Понятно, что доступ детей должны ограничивать, но у районов и у городов на это деньги не запланировали. Обычно ищут инвестора, которому нужна земля, но его обременяют тем, что он должен демонтировать и разобрать объект. Если объект представляет большую опасность, нужно изыскивать деньги в бюджетах высших уровней, чтобы объект полностью ликвидировать. Мы, как в «Маленьком принце» Экзюпери, захламили свою планету и не можем привести её в порядок. И наш регион, и вся Россия заставлена такими объектами. Может быть, пора навести порядок на планете под названием «Владимирская область»? - резюмировал Геннадий Прохорычев.КомментарийСтарший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирина Минина:«Мы продолжаем следить за этой проблемой с пристальным вниманием и надеемся, что и чиновники так же серьёзно будут относиться к аварийным зданиям и через суды и переговоры решать вопрос о том, чтобы такие объекты не были доступны в первую очередь для детей».