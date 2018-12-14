Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 30 млн рублей.Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Полицейскими проведено 8 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята бухгалтерская документация «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержаны 7 подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет. Всем участникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53