Герцогиня Сассекская устала от всех ложных слухов, касающихся ее и
членов королевской семьи. Меган Маркл жалеет, что не может открыто высказать
свое мнение.
Герцогиня Сассекская устала от всех ложных слухов, касающихся ее и
членов королевской семьи. Меган Маркл жалеет, что не может открыто высказать
свое мнение.
Бывшая актриса всегда была сильной и независимой и могла
ответить на нападки недоброжелателей. Когда Маркл стала членом королевской семьи,
то "потеряла свой голос", возможность открыто говорить то, что она думает. И
это "вызвало у нее сильный стресс".
"Она всегда рассчитывала на собственный голос, чтобы защитить
себя и других. Теперь у нее нет возможности что-то сказать, и это парализующее
чувство. Меган всегда была независима, и сейчас у нее отобрали свободу. Она всегда
могла ответить на критику в соцсетях, но теперь не может", – утверждает
источник, близкий к герцогине.
Напомним, в британской прессе недавно появились слухи о том, что
не смогла поладить с Кейт Миддлтон. В одном из личных разговоров супруга
принца Уильяма раскритиковала поведение бывшей актрисы и даже назвала ее "грубой". Вскоре конфликт стал между ними нарастать, и герцог и герцогиня Сассекские приняли
решение покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре.
Спустя шесть месяцев после свадьбы личный
ассистент Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом
и его супругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Следом за ней собирается уйти и Саманта Коэн, которая верно служила королевской семье на протяжении 17
лет. Она работала с герцогиней Сассекской на постоянной основе, и бывшая
актриса настаивала на том, чтобы она осталась. Уход одного человека можно
назвать неудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, это
заставляет задуматься.