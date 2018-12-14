Герцогиня Сассекская устала от всех ложных слухов, касающихся ее и членов королевской семьи. Меган Маркл жалеет, что не может открыто высказать свое мнение.

Герцогиня Сассекская устала от всех ложных слухов, касающихся ее ичленов королевской семьи. Меган Маркл жалеет, что не может открыто высказатьсвое мнение.Бывшая актриса всегда была сильной и независимой и моглаответить на нападки недоброжелателей. Когда Маркл стала членом королевской семьи,то "потеряла свой голос", возможность открыто говорить то, что она думает. Иэто "вызвало у нее сильный стресс"."Она всегда рассчитывала на собственный голос, чтобы защититьсебя и других. Теперь у нее нет возможности что-то сказать, и это парализующеечувство. Меган всегда была независима, и сейчас у нее отобрали свободу. Она всегдамогла ответить на критику в соцсетях, но теперь не может", – утверждаетисточник, близкий к герцогине.Напомним, в британской прессе недавно появились слухи о том, чтоне смогла поладить с Кейт Миддлтон. В одном из личных разговоров супругапринца Уильяма раскритиковала поведение бывшей актрисы и даже назвала ее "грубой". Вскоре конфликт стал между ними нарастать, и герцог и герцогиня Сассекские принялирешение покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре.Спустя шесть месяцев после свадьбы личныйассистент Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсоми его супругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Следом за ней собирается уйти и Саманта Коэн, которая верно служила королевской семье на протяжении 17лет. Она работала с герцогиней Сассекской на постоянной основе, и бывшаяактриса настаивала на том, чтобы она осталась. Уход одного человека можноназвать неудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, этозаставляет задуматься.