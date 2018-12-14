В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом судебного пристава, а затем ранил полицейского.

В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом судебного пристава, а затем ранил полицейского.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.Отмечается, что инцидент произошел в здании Батайского городского суда. Неизвестный удар в грудь ножом судебного пристава, находящегося при исполнении должностных обязанностей. После этого нападавший попытался убежать и при попытке его задержать нанес ранение полицейскому.В итоге преступник был задержан. В отношении него Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".По предварительным данным мужчина состоит на учете у врача-психиатра.