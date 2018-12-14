Территория смыслов переезжает. Росмолодежь работает над техзаданием по новой площадке. По словам первого замглавы администрации, президента Сергея Кириенко, форум нуждается в совершенствовании инфраструктуры и улучшении условий проживания.

"Территория смыслов" переезжает. Росмолодежь работает над техзаданием по новой площадке. По словам первого замглавы администрации, президента Сергея Кириенко, форум нуждается в совершенствовании инфраструктуры и улучшении условий проживания. Кириенко также отметил, что из-за большого количества спикеров форум было бы удобнее проводить недалеко от Москвы. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводился во Владимирской области каждое лето с 2015 года. В прессе появилась информация, что на его площадку теперь может претендовать ВлГУ.