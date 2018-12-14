Палатки больше не подходят для талантливой молодежи

Палатки больше не подходят для талантливой молодежиДля всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» ищут новую площадку с современной инфраструктурой. Росмолодёжь активно работает в этом направлении, сообщает со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.«Ещё год назад начали говорить о том, что надо начинать проектировать новую «Территорию смыслов» - большую по площади и, конечно, совершенно другую по инфраструктуре, по условиям проживания и по условиям для работы. Но где это делать? Сейчас Росмолодёжь работает над техзаданием, по итогам этого примут решение», - рассказал Кириенко на площадке Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория».Он также заметил, что из-за большого количества спикеров на главном молодёжном форуме было бы удобнее проводить его недалеко от Москвы.«Если мы хотим собрать самых лучших, самых талантливых ребят и разговаривать с ними про будущее, то, конечно, палатки - это романтично, но современные условия для такой творческой работы требуют немного другой базы», - добавил Кириенко.Напомним, «Территорию смыслов» проводили во Владимирской области с 2015 года. В рамках форума устраивают тематические смены, на которых перед активистами выступают руководители федеральных органов власти, госкорпораций, бизнес-структур и общественные деятели.