Телеведущая представила собственное YouTube-шоу. Первые зрители
оказались крайне недовольны задумкой Тины Канделаки.
Телеведущая представила собственное YouTube-шоу. Первые зрители
оказались крайне недовольны задумкой Тины Канделаки.
Знаменитость создала на популярном видеохостинге собственный
канал, который получил название "Канделайки". Первым роликом, который появился в
аккаунте, стала двенадцатиминутная видеовизитка от Тины Канделаки.
Тина рассуждает о себе, собственной карьере, завистниках,
мужчинах, феминистках, и откровенно отвечает на вопросы о жизни. Также знаменитость
включила в выпуск отзывы о своей же персоне от коллег по цеху, известных блогеров
и обычных прохожих на улице. Канделаки упоминает шоумена Андрея Малахова, футболиста Александра
Кержакова и комментатора Василия Уткина, с последним, к слову, у нее давний конфликт.
Отметим, что почти за
сутки запись посмотрели около 26 тысяч раз. Примечательно, что лайков и дизлайков
у шоу примерно поровну.
Между тем, зрители оставили немало отрицательных отзывов. В
основном пользователям Сети не понравилось качество самого ролика: какая-то проблема
со звуком. Также они остались недовольны основным посылом видеовизитки: поклонники решили, что Тина
занимается самолюбованием. Многие отмечали, что звезде необходимо отправить это видео в утиль и записать новое, возможно с другой командой.
"Сам себя не похвалишь-
никто не похвалит! (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ничего против Тины не имею, но шоу ни о чем.
Надеюсь вы выберете какой-то формат и будете стараться делать его хорошо, пока
что просто какой-то набор сцен, которые не ясно зачем мы должны смотреть", "Самолюбование,
самовосхваление и самореклама на 100% Ни капли самоиронии и человеческой
простоты. в интернете так нельзя. Те, кто ее нахваливает, будто под дулом
пистолета. а еще заставка убогая и громче всего на свете", "Тина, не знаю зачем я это смотрю, но раз уж
смотрю хотелось бы, что бы громкость звука не скакала туда сюда, приходиться
постоянно либо прибавлять либо убавлять. Спасибо)", "я на
телевидении уже 26 лет" – вот там и сиди ) И отберите микрофон у того, кто
записывал "музыкальную тему" – это ****, выедающий мозг", "Эта
дама куда то спешит😬😬, в этом возрасте можно успокоится )", – рассуждали недовольные интернет-обыватели.