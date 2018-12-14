Телеведущая представила собственное YouTube-шоу. Первые зрители оказались крайне недовольны задумкой Тины Канделаки.

Телеведущая представила собственное YouTube-шоу. Первые зрителиоказались крайне недовольны задумкой Тины Канделаки.Знаменитость создала на популярном видеохостинге собственныйканал, который получил название "Канделайки". Первым роликом, который появился ваккаунте, стала двенадцатиминутная видеовизитка от Тины Канделаки.Тина рассуждает о себе, собственной карьере, завистниках,мужчинах, феминистках, и откровенно отвечает на вопросы о жизни. Также знаменитостьвключила в выпуск отзывы о своей же персоне от коллег по цеху, известных блогерови обычных прохожих на улице. Канделаки упоминает шоумена Андрея Малахова, футболиста АлександраКержакова и комментатора Василия Уткина, с последним, к слову, у нее давний конфликт.Отметим, что почти засутки запись посмотрели около 26 тысяч раз. Примечательно, что лайков и дизлайкову шоу примерно поровну.Между тем, зрители оставили немало отрицательных отзывов. Восновном пользователям Сети не понравилось качество самого ролика: какая-то проблемасо звуком. Также они остались недовольны основным посылом видеовизитки: поклонники решили, что Тиназанимается самолюбованием. Многие отмечали, что звезде необходимо отправить это видео в утиль и записать новое, возможно с другой командой."Сам себя не похвалишь-никто не похвалит!﻿ (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ничего против Тины не имею, но шоу ни о чем.Надеюсь вы выберете какой-то формат и будете стараться делать его хорошо, покачто просто какой-то набор сцен, которые не ясно зачем мы должны смотреть", "Самолюбование,самовосхваление и самореклама на 100% Ни капли самоиронии и человеческойпростоты. в интернете так нельзя. Те, кто ее нахваливает, будто под дуломпистолета. а еще заставка убогая и громче всего на свете﻿﻿", "Тина, не знаю зачем я это смотрю, но раз ужсмотрю хотелось бы, что бы громкость звука не скакала туда сюда, приходитьсяпостоянно либо прибавлять либо убавлять. Спасибо)﻿", "я нателевидении уже 26 лет" – вот там и сиди ) И отберите микрофон у того, ктозаписывал "музыкальную тему" – это ****, выедающий мозг﻿", "Этадама куда то спешит😬😬, в этом возрасте можно успокоится )﻿", – рассуждали недовольные интернет-обыватели.