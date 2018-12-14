Практически
ни дня на телестройке не проходит без драки. На сей раз героини реалити-шоу Дом-2
сцепились, но их вовремя разняли.
Практически
ни дня на телестройке не проходит без драки. На сей раз героини реалити-шоу "Дом-2"
сцепились, но их вовремя разняли.
Dom2_reality в Instagram проанонсировал
новую серию. На видеокадрах – очередная перепалка, едва не переросшая в побоище.
"Он говорит, что ты не строишь с ним отношения!", "Он
ничего не говорит", "Отвали!", "Успокойся!", "Разойдитесь, девочки!", – в коротком
ролике две новенькие участницы не поделили парня. А третья пытается их
разнять.
По видео сразу не ясно, о ком идет речь. Даже завзятые
поклонники "Дома-2" не поняли, кто на кадрах и из-за кого произошел конфликт.
Большинство фолловеров аккаунта возмущены поведением девушек.
"Что за
уголовники там собираются в женском обличье?", "Цирк уехал, а клоуны
остались", "Это что еще за швабры?", "Кобеля делят", "Это что за колхоз приехал?", -
написали пользователи соцсети. Как оказалось, девчонки повздорили из-за недавно
разведшегося Валерия Блюменкранца.
"Прилетели добиваться
Блюма", "Сразу к Блюмен в постель, но, а родители куда смотрят?", "За старого
развратника Блюма бьются", – высказались поклонники Отметим, что
Валера, судя по всему, доволен своим холостым положением: после расставания с
Татой он легко заводит новые отношения.