Практически ни дня на телестройке не проходит без драки. На сей раз героини реалити-шоу Дом-2 сцепились, но их вовремя разняли.

Практическини дня на телестройке не проходит без драки. На сей раз героини реалити-шоу "Дом-2"сцепились, но их вовремя разняли.Dom2_reality в Instagram проанонсировалновую серию. На видеокадрах – очередная перепалка, едва не переросшая в побоище."Он говорит, что ты не строишь с ним отношения!", "Онничего не говорит", "Отвали!", "Успокойся!", "Разойдитесь, девочки!", – в короткомролике две новенькие участницы не поделили парня. А третья пытается ихразнять.По видео сразу не ясно, о ком идет речь. Даже завзятыепоклонники "Дома-2" не поняли, кто на кадрах и из-за кого произошел конфликт.Большинство фолловеров аккаунта возмущены поведением девушек."Что зауголовники там собираются в женском обличье?", "Цирк уехал, а клоуныостались", "Это что еще за швабры?", "Кобеля делят", "Это что за колхоз приехал?", -написали пользователи соцсети. Как оказалось, девчонки повздорили из-за недавноразведшегося Валерия Блюменкранца."Прилетели добиватьсяБлюма", "Сразу к Блюмен в постель, но, а родители куда смотрят?", "За старогоразвратника Блюма бьются", – высказались поклонники Отметим, чтоВалера, судя по всему, доволен своим холостым положением: после расставания сТатой он легко заводит новые отношения.