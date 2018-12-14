Победитель проекта Денис Лебедев рассказал в прямом эфире в своем Instagram о крупном штрафе. По его словам, огромную сумму выставили троим участникам шоу Замуж за Бузову.

Победитель проекта Денис Лебедеврассказал в прямом эфире в своем Instagram о крупномштрафе. По егословам, огромную сумму выставили троим участникам шоу "Замуж за Бузову".Экс-женихи поющей ведущей были наказаны рублем за нарушение контракта спроектом. Продюсеры выставили им штраф в размере 1,5 миллионарублей. Таким образом мужчины поплатились за некорректные высказывания всоцсетях.Кроме того, в прямомэфире сыровар Лебедев подчеркнул, что не будет называть имена тех, кто теперьобязан выплатить штраф телеканалу ТНТ. Он отметил, что должен следить за тем,что говорит публично. Один из пользователей соцсети спросил Дениса, был ли впроекте "Замуж за Бузову" сценарий. Однако мужчина ушел от ответа, сообщает.Отметим, шоу закончилось 14октября, но бурно обсуждают его до сир пор. После окончания проекта практическивсе экс-женихи проснулись известными.Как писали "Дни.ру", вдекабре Лебедев сообщил, что больше не будет пытатьсяобратить на себя внимание Ольги. Он намерен двигаться дальше.Напомним, победительпроекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появилисьшокирующие подробности об участнике реалити-шоу "Замуж за Бузову". Оказалось,что у сыровара куча долгов и любовница, которую он бил. Также стало известно,что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.