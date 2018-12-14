Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения 7 декабря 2018 года принял решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников (ФПУ) на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные заключения. Ранее этот список, одобренный экспертами Российской академии наук (РАН) и Российской образовательной академии (РАО), был гораздо больше – в него входило 1318 книг. Сокращение количества учебных пособий может негативно сказаться на знаниях школьников и увеличит еще больше монополию отдельных издательств.

Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения 7 декабря 2018 года принял решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников (ФПУ) на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные заключения. Ранее этот список, одобренный экспертами Российской академии наук (РАН) и Российской образовательной академии (РАО), был гораздо больше – в него входило 1318 книг. Сокращение количества учебных пособий может негативно сказаться на знаниях школьников и увеличит еще больше монополию отдельных издательств.На заседании научно-методического совета вице-президент РАН АлексейХохлов отметил, что дополнительная экспертиза отражает не позицию РАО, алишь мнения ее отдельных специалистов. И выступил с предложением,представляющим позицию двух академий: заключения дополнительнойэкспертизы по учебникам направить в издательства, но без каких-либорешений по ним.Но это пожелание ученых научно-методическийсовет не принял. А принял большинством голосов вердикт, согласнокоторому более 400 учебников, получивших отрицательное заключение приповторной экспертизе, исключить из ФПУ. Академик Хохлов голосовалпротив. А первый заместитель председателя комитета по образованиюГосдумы, член РАО Олег Смолин предложил учебники, не прошедшие вторую экспертизу, направить на третью, чтобы еще раз перепроверить.Недовериек качеству повторной экспертизы школьной литературы в академических ипедагогических кругах публично звучало уже не раз. В мае нынешнего годаавторы учебников написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в которомусомнились в справедливости оценки и профессионализме экспертов."Самфакт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертнойорганизации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов", -подчеркнули авторы в своем . И продолжили: "Болееглубокое знакомство с материалами дополнительной экспертизы и вовсеобескураживает. Можно предположить, что привлеченные эксперты зачастуюпросто не читали тех учебников, экспертные заключения по которым ониподписывали".Ученые РАН тоже не остались в стороне и выступили сзаявлением, в котором подвергли критике повторную оценку учебников.Кроме того, в своем сообщении академики обратили внимание на то, чтодополнительная экспертиза была проведена с явными нарушениями."УченыеРАН считают, что экспертиза РАО проведена с нарушением нормативныхдокументов Минобрнауки России, а также выражают озабоченность в связи снизким качеством экспертных заключений, представленных экспертами РАО", -подчеркнули . Ипредложили научно-методическому совету принять экспертные заключенияРАН, выданные по результатам научной и педагогической экспертизыучебников в 2016 и 2017 годах.Но, видимо, инициаторыдополнительной экспертизы не для того ее проводили, чтобы потом опятьвернуться к оценкам РАН. Да и эксперты для переоценки учебниковмогли быть подобраны с таким расчетом, чтобы так или иначе они былизависимы от Минпросвещения и (или) департамента образования Москвы.итоге из почти 300 привлеченных экспертов половину составили учителямосковских школ, которым дали статус "эксперт РАО". Остальные -специалисты департамента образования Москвы и Российской академииобразования.Привлечение кэкспертизе столичных учителей может быть обусловлено еще и тем, чтобольшинство московских школ работают по учебникам, выпущеннымиздательством "Просвещение", которое сейчас занимает 72% рынка школьнойлитературы.итоге получилось, что учителя и чиновники пересмотрели результаты экспертизы, проведенной учеными РАН. При всемуважении к школьным учителям, их компетенция как экспертов по учебникам,конечно, вряд ли дотягивает до уровня опытных академиков. В итоге был обеспечен тот результат,которого и добивались инициаторы переоценки учебников.При этомнекоторые решения экспертов выделялись даже на фоне общего не высокогоуровня оценки. Кроме того, заключение по целым предметам поройпринимались всего лишь… 3-5 экспертами. Например, три московских учителязабраковали все линии учебников по обществоведению, в том числе и подредакцией двух докторов исторических наук: председателя комитета пообразованию Госдумы Вячеслава Никонова и академика-секретаря РАН ВалерияТишкова.Более объективно, по мнению наблюдателей, оценивалиучебники эксперты с более высокой квалификацией, имеющие, помимо опытапреподавания в школе, еще и ученые степени и звания.Какизвестно, Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию вмарте этого года подчеркивал: "Международные эксперты признают, что нашаначальная школа – уже одна из самых сильных в мире,, мы продолжимактивную работу по развитию нашего общего образования, причём на всехуровнях... Равные образовательные возможности – мощный ресурс дляразвития страны и обеспечения социальной справедливости".Однако,по мнению большинства специалистов, успехи в образовании былидостигнуты в том числе благодаря проверенным образовательным системам иучебникам. Снижение же вариативности учебной литературы и сокращениеинновационных подходов при обучении школьников ведет к обратному. Крометого, решение, принятое научно-методическим советом о сокращении ФПУнеминуемо отразится на переделе рынка школьной литературы. И еще большеусилит монополизм в этой сфере издательства , объем учебнойпродукции на рынке составляет уже около 70%.