Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения 7 декабря 2018 года принял решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников (ФПУ) на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные заключения. Ранее этот список, одобренный экспертами Российской академии наук (РАН) и Российской образовательной академии (РАО), был гораздо больше – в него входило 1318 книг. Сокращение количества учебных пособий может негативно сказаться на знаниях школьников и увеличит еще больше монополию отдельных издательств.
Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения 7 декабря 2018 года принял решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников (ФПУ) на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные заключения. Ранее этот список, одобренный экспертами Российской академии наук (РАН) и Российской образовательной академии (РАО), был гораздо больше – в него входило 1318 книг. Сокращение количества учебных пособий может негативно сказаться на знаниях школьников и увеличит еще больше монополию отдельных издательств.
На заседании научно-методического совета вице-президент РАН Алексей
Хохлов отметил, что дополнительная экспертиза отражает не позицию РАО, а
лишь мнения ее отдельных специалистов. И выступил с предложением,
представляющим позицию двух академий: заключения дополнительной
экспертизы по учебникам направить в издательства, но без каких-либо
решений по ним.
Но это пожелание ученых научно-методический
совет не принял. А принял большинством голосов вердикт, согласно
которому более 400 учебников, получивших отрицательное заключение при
повторной экспертизе, исключить из ФПУ. Академик Хохлов голосовал
против. А первый заместитель председателя комитета по образованию
Госдумы, член РАО Олег Смолин предложил учебники, не прошедшие вторую экспертизу, направить на третью, чтобы еще раз перепроверить.
Недоверие
к качеству повторной экспертизы школьной литературы в академических и
педагогических кругах публично звучало уже не раз. В мае нынешнего года
авторы учебников написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором
усомнились в справедливости оценки и профессионализме экспертов.
"Сам
факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной
организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов", -
подчеркнули авторы в своем . И продолжили: "Более
глубокое знакомство с материалами дополнительной экспертизы и вовсе
обескураживает. Можно предположить, что привлеченные эксперты зачастую
просто не читали тех учебников, экспертные заключения по которым они
подписывали".
Ученые РАН тоже не остались в стороне и выступили с
заявлением, в котором подвергли критике повторную оценку учебников.
Кроме того, в своем сообщении академики обратили внимание на то, что
дополнительная экспертиза была проведена с явными нарушениями.
"Ученые
РАН считают, что экспертиза РАО проведена с нарушением нормативных
документов Минобрнауки России, а также выражают озабоченность в связи с
низким качеством экспертных заключений, представленных экспертами РАО", -
подчеркнули . И
предложили научно-методическому совету принять экспертные заключения
РАН, выданные по результатам научной и педагогической экспертизы
учебников в 2016 и 2017 годах.
Но, видимо, инициаторы
дополнительной экспертизы не для того ее проводили, чтобы потом опять
вернуться к оценкам РАН. Да и эксперты для переоценки учебников
могли быть подобраны с таким расчетом, чтобы так или иначе они были
зависимы от Минпросвещения и (или) департамента образования Москвы.
В
итоге из почти 300 привлеченных экспертов половину составили учителя
московских школ, которым дали статус "эксперт РАО". Остальные -
специалисты департамента образования Москвы и Российской академии
образования.
Привлечение к
экспертизе столичных учителей может быть обусловлено еще и тем, что
большинство московских школ работают по учебникам, выпущенным
издательством "Просвещение", которое сейчас занимает 72% рынка школьной
литературы.
В
итоге получилось, что учителя и чиновники пересмотрели результаты экспертизы, проведенной учеными РАН. При всем
уважении к школьным учителям, их компетенция как экспертов по учебникам,
конечно, вряд ли дотягивает до уровня опытных академиков. В итоге был обеспечен тот результат,
которого и добивались инициаторы переоценки учебников.
При этом
некоторые решения экспертов выделялись даже на фоне общего не высокого
уровня оценки. Кроме того, заключение по целым предметам порой
принимались всего лишь… 3-5 экспертами. Например, три московских учителя
забраковали все линии учебников по обществоведению, в том числе и под
редакцией двух докторов исторических наук: председателя комитета по
образованию Госдумы Вячеслава Никонова и академика-секретаря РАН Валерия
Тишкова.
Более объективно, по мнению наблюдателей, оценивали
учебники эксперты с более высокой квалификацией, имеющие, помимо опыта
преподавания в школе, еще и ученые степени и звания.
Как
известно, Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию в
марте этого года подчеркивал: "Международные эксперты признают, что наша
начальная школа – уже одна из самых сильных в мире,, мы продолжим
активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех
уровнях... Равные образовательные возможности – мощный ресурс для
развития страны и обеспечения социальной справедливости".
Однако,
по мнению большинства специалистов, успехи в образовании были
достигнуты в том числе благодаря проверенным образовательным системам и
учебникам. Снижение же вариативности учебной литературы и сокращение
инновационных подходов при обучении школьников ведет к обратному. Кроме
того, решение, принятое научно-методическим советом о сокращении ФПУ
неминуемо отразится на переделе рынка школьной литературы. И еще больше
усилит монополизм в этой сфере издательства , объем учебной
продукции на рынке составляет уже около 70%.